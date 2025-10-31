Bugünkü canlı Base Carbon Tonne qiyməti 0,250959 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BCT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BCT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Base Carbon Tonne qiyməti 0,250959 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BCT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BCT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Base Carbon Tonne Qiyməti (BCT)

1 BCT / USD Canlı Qiyməti:

$0,250959
$0,250959
+0,40%1D
Base Carbon Tonne (BCT) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:34:17 (UTC+8)

Base Carbon Tonne (BCT) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,247909
$ 0,247909
24 saat Aşağı
$ 0,251727
$ 0,251727
24 saat Yüksək

$ 0,247909
$ 0,247909

$ 0,251727
$ 0,251727

$ 8,6
$ 8,6

$ 0,145607
$ 0,145607

-0,01%

+0,42%

-6,28%

-6,28%

Base Carbon Tonne (BCT) canlı qiyməti $0,250959. BCT son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,247909 və ən yüksək $ 0,251727 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. BCT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 8,6, ən aşağı qiyməti isə $ 0,145607 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, BCT son bir saat ərzində -0,01%, 24 saat ərzində +0,42% və son 7 gündə isə -6,28% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Base Carbon Tonne (BCT) Bazar Məlumatları

$ 5,30M
$ 5,30M

--
--

$ 5,30M
$ 5,30M

21,11M
21,11M

21.106.186,28652228
21.106.186,28652228

Base Carbon Tonne üzrə cari Bazar Dəyəri $ 5,30M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. BCT üzrə dövriyyədə olan təklif 21,11M, ümumi təklif isə 21106186.28652228 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 5,30M təşkil edir.

Base Carbon Tonne (BCT) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Base Carbon Tonne / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,00105842.
Son 30 gündə Base Carbon Tonne / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0174880277.
Son 60 gündə Base Carbon Tonne / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0671634544.
Son 90 gündə Base Carbon Tonne / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,09172315208990002.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,00105842+0,42%
30 Gün$ -0,0174880277-6,96%
60 Gün$ +0,0671634544+26,76%
90 Gün$ +0,09172315208990002+57,60%

Base Carbon Tonne (BCT) Nədir?

Base Carbon Tonnes (BCT) is a reference token representing one tonne of carbon from the Verra Verified Carbon Unit (VCU) registry from 2008 or later, bridged by the Toucan Protocol. Verra is the dominant voluntary carbon credit issuer and each VCU minted in their registry represents a real emissions saving from a project, that has been measured and audited by independent third parties. The Toucan Bridge is the first to allow any user to bridge their VCUs into crypto, and because it is a fungible ERC 20 token it can directly be integrated into any DeFi application. BCT is a foundational building block to enable an open regenerative finance ecosystem.

Base Carbon Tonne (BCT) Mənbəyi

Base Carbon Tonne Qiymət Proqnozu (USD)

Base Carbon Tonne (BCT) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Base Carbon Tonne (BCT) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Base Carbon Tonne üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Base Carbon Tonne qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

BCT Aktivindən Yerli Valyutalara

Base Carbon Tonne (BCT) Tokenomikası

Base Carbon Tonne (BCT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. BCT tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Base Carbon Tonne (BCT) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Base Carbon Tonne (BCT) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı BCT qiyməti 0,250959 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
BCT / USD cari qiyməti nədir?
BCT / USD cari qiyməti $ 0,250959 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Base Carbon Tonne üçün bazar dəyəri nədir?
BCT üçün bazar dəyəri $ 5,30M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
BCT aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
BCT aktivinin dövriyyədə olan təklifi 21,11M USD təşkil edir.
BCT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
BCT ATH qiyməti olan 8,6 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı BCT qiyməti (ATL) nədir?
BCT ATL qiyməti olan 0,145607 USD dəyərinə endi.
BCT ticarət həcmi nədir?
BCT üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
BCT bu il daha da yüksələcək?
BCT bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün BCT qiymət proqnozuna baxın.
Base Carbon Tonne (BCT) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

$109.683,34

$3.859,69

$0,03022

$186,33

$0,9999

$3.859,69

$109.683,34

$186,33

$2,4809

$0,18520

$0,00000

$0,00000

$0,002930

$0,00922

$0,0002723

$0,0024620

$0,0666

$0,0000000000000000000000034593

$0,31124

$0,036043

