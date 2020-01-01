Banus Finance (BANUS) Tokenomikası

Banus Finance (BANUS) Tokenomikası

Banus Finance (BANUS) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
Banus Finance (BANUS) Məlumatları

What is the project about? Decentralized perpetual futures What makes your project unique? It is the only token with an eternal buyback and burning wall imposed by fees generated on the platform.

History of your project. The Token Sale was successful and ended in a few days with the Hardcap target reached in a few days.

What’s next for your project? Launch the platform with all its features.

What can your token be used for? Stake, passive income, buyback and burn The use of a decentralized exchange (DEX) is a significant step towards the true democratization of finance. In addition to allowing direct and uncomplicated transactions between users without intermediaries, one of the main benefits of a DEX is the wide availability of educational resources and academic information for users.

DEXs operate on the blockchain, all transactions are transparent and verifiable. This provides a high level of security and confidence in transactions.

Rəsmi Veb-sayt:
https://banus.finance/
Whitepaper:
https://www.dexbanus.com/white-paper

Banus Finance (BANUS) Tokenomikası və Qiymət Analizi

Banus Finance (BANUS) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Ümumi Təchizat:
$ 500,00M
$ 500,00M$ 500,00M
Dövriyyədə Olan Təklif:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
$ 66,62K
$ 66,62K$ 66,62K
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
$ 0,02244286
$ 0,02244286$ 0,02244286
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
$ 0
$ 0$ 0
Cari Qiymət:
$ 0,00013324
$ 0,00013324$ 0,00013324

Banus Finance (BANUS) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

Banus Finance (BANUS) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum BANUS token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

BANUS tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq BANUS tokenomikasını başa düşdünüzsə, BANUS tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

BANUS Qiymət Proqnozu

BANUS kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? BANUS qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.

İmtina

Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.