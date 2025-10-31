Bugünkü canlı Balsa MM Fund qiyməti 0,075385 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BMMF / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BMMF qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Balsa MM Fund qiyməti 0,075385 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BMMF / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BMMF qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

BMMF Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

BMMF Qiymət Məlumatları

BMMF Rəsmi Veb-saytı

BMMF Tokenomikası

BMMF Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Balsa MM Fund Logosu

Balsa MM Fund Qiyməti (BMMF)

Siyahıya alınmadı

1 BMMF / USD Canlı Qiyməti:

$0,075385
$0,075385$0,075385
0,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Balsa MM Fund (BMMF) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:33:35 (UTC+8)

Balsa MM Fund (BMMF) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,07531
$ 0,07531$ 0,07531
24 saat Aşağı
$ 0,075679
$ 0,075679$ 0,075679
24 saat Yüksək

$ 0,07531
$ 0,07531$ 0,07531

$ 0,075679
$ 0,075679$ 0,075679

$ 0,075679
$ 0,075679$ 0,075679

$ 0,070272
$ 0,070272$ 0,070272

0,00%

-0,00%

+0,35%

+0,35%

Balsa MM Fund (BMMF) canlı qiyməti $0,075385. BMMF son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,07531 və ən yüksək $ 0,075679 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. BMMF üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,075679, ən aşağı qiyməti isə $ 0,070272 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, BMMF son bir saat ərzində 0,00%, 24 saat ərzində -0,00% və son 7 gündə isə +0,35% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Balsa MM Fund (BMMF) Bazar Məlumatları

$ 3,77M
$ 3,77M$ 3,77M

--
----

$ 3,77M
$ 3,77M$ 3,77M

50,05M
50,05M 50,05M

50.046.307,28985915
50.046.307,28985915 50.046.307,28985915

Balsa MM Fund üzrə cari Bazar Dəyəri $ 3,77M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. BMMF üzrə dövriyyədə olan təklif 50,05M, ümumi təklif isə 50046307.28985915 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 3,77M təşkil edir.

Balsa MM Fund (BMMF) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Balsa MM Fund / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Balsa MM Fund / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0028229797.
Son 60 gündə Balsa MM Fund / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0041390435.
Son 90 gündə Balsa MM Fund / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-0,00%
30 Gün$ +0,0028229797+3,74%
60 Gün$ +0,0041390435+5,49%
90 Gün$ 0--

Balsa MM Fund (BMMF) Nədir?

BMMF (Balsa Market Making Fund) is a tokenized market-making fund designed to provide investors with delta-neutral trading exposure through algorithmic strategies. Focused on arbitrage opportunities in the Turkish crypto market—particularly USDT/TRY FX spread arbitrage—BMMF leverages advanced trading models to ensure 24/7 liquidity and consistent returns with minimized risk. The fund capitalizes on inefficiencies between USD stablecoins (such as USDT) and USD/TRY FX rates, offering institutional-grade investment access with full transparency and security.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Balsa MM Fund (BMMF) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Balsa MM Fund Qiymət Proqnozu (USD)

Balsa MM Fund (BMMF) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Balsa MM Fund (BMMF) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Balsa MM Fund üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Balsa MM Fund qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

BMMF Aktivindən Yerli Valyutalara

Balsa MM Fund (BMMF) Tokenomikası

Balsa MM Fund (BMMF) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. BMMF tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Balsa MM Fund (BMMF) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Balsa MM Fund (BMMF) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı BMMF qiyməti 0,075385 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
BMMF / USD cari qiyməti nədir?
BMMF / USD cari qiyməti $ 0,075385 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Balsa MM Fund üçün bazar dəyəri nədir?
BMMF üçün bazar dəyəri $ 3,77M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
BMMF aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
BMMF aktivinin dövriyyədə olan təklifi 50,05M USD təşkil edir.
BMMF üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
BMMF ATH qiyməti olan 0,075679 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı BMMF qiyməti (ATL) nədir?
BMMF ATL qiyməti olan 0,070272 USD dəyərinə endi.
BMMF ticarət həcmi nədir?
BMMF üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
BMMF bu il daha da yüksələcək?
BMMF bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün BMMF qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:33:35 (UTC+8)

Balsa MM Fund (BMMF) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.717,83
$109.717,83$109.717,83

+1,86%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.862,17
$3.862,17$3.862,17

+2,34%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03019
$0,03019$0,03019

+20,51%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,39
$186,39$186,39

+0,70%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.862,17
$3.862,17$3.862,17

+2,34%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.717,83
$109.717,83$109.717,83

+1,86%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,39
$186,39$186,39

+0,70%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4831
$2,4831$2,4831

+1,19%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18536
$0,18536$0,18536

+2,59%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002930
$0,002930$0,002930

-41,40%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00922
$0,00922$0,00922

-7,80%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002723
$0,0002723$0,0002723

+335,68%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0025310
$0,0025310$0,0025310

+2.712,22%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0650
$0,0650$0,0650

+1.931,25%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000034683
$0,0000000000000000000000034683$0,0000000000000000000000034683

+593,66%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,31119
$0,31119$0,31119

+150,77%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,036049
$0,036049$0,036049

+93,60%