Bugünkü canlı Bag on Bonk qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BAG / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BAG qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Bag on Bonk qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BAG / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BAG qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

BAG Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

BAG Qiymət Məlumatları

BAG Rəsmi Veb-saytı

BAG Tokenomikası

BAG Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Bag on Bonk Logosu

Bag on Bonk Qiyməti (BAG)

Siyahıya alınmadı

1 BAG / USD Canlı Qiyməti:

$0,00023947
$0,00023947$0,00023947
-12,50%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Bag on Bonk (BAG) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:32:47 (UTC+8)

Bag on Bonk (BAG) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,0010115
$ 0,0010115$ 0,0010115

$ 0
$ 0$ 0

+1,18%

-12,59%

+3,80%

+3,80%

Bag on Bonk (BAG) canlı qiyməti --. BAG son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. BAG üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,0010115, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, BAG son bir saat ərzində +1,18%, 24 saat ərzində -12,59% və son 7 gündə isə +3,80% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Bag on Bonk (BAG) Bazar Məlumatları

$ 238,24K
$ 238,24K$ 238,24K

--
----

$ 238,24K
$ 238,24K$ 238,24K

999,81M
999,81M 999,81M

999.811.656,94969
999.811.656,94969 999.811.656,94969

Bag on Bonk üzrə cari Bazar Dəyəri $ 238,24K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. BAG üzrə dövriyyədə olan təklif 999,81M, ümumi təklif isə 999811656.94969 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 238,24K təşkil edir.

Bag on Bonk (BAG) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Bag on Bonk / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Bag on Bonk / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Bag on Bonk / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Bag on Bonk / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-12,59%
30 Gün$ 0-31,09%
60 Gün$ 0-68,91%
90 Gün$ 0--

Bag on Bonk (BAG) Nədir?

What Is BAG Token?

BAG Token is a memecoin launched on Solana on July 5, 2025. The project is built around the backpack as a cultural symbol on Bonk, representing the idea of carrying value, memes, and identity across Web3.

BAG Token has been a recognisable symbol within the Bonk ecosystem even prior to its official launch, serving as a cultural marker for Solana’s meme-fi community. In July 2025, the project underwent a community takeover, placing future development and direction under the control of its holder base.

While its foundation is meme culture, BAG Token is also expanding into practical applications through gaming-focused decentralized applications (DApps) and staking. Its identity as the “backpack of the blockchain” reflects its dual role as both a cultural emblem and a functional Solana token.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Bag on Bonk (BAG) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Bag on Bonk Qiymət Proqnozu (USD)

Bag on Bonk (BAG) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Bag on Bonk (BAG) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Bag on Bonk üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Bag on Bonk qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

BAG Aktivindən Yerli Valyutalara

Bag on Bonk (BAG) Tokenomikası

Bag on Bonk (BAG) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. BAG tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Bag on Bonk (BAG) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Bag on Bonk (BAG) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı BAG qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
BAG / USD cari qiyməti nədir?
BAG / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Bag on Bonk üçün bazar dəyəri nədir?
BAG üçün bazar dəyəri $ 238,24K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
BAG aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
BAG aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,81M USD təşkil edir.
BAG üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
BAG ATH qiyməti olan 0,0010115 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı BAG qiyməti (ATL) nədir?
BAG ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
BAG ticarət həcmi nədir?
BAG üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
BAG bu il daha da yüksələcək?
BAG bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün BAG qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:32:47 (UTC+8)

Bag on Bonk (BAG) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.767,76
$109.767,76$109.767,76

+1,91%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.864,53
$3.864,53$3.864,53

+2,40%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03029
$0,03029$0,03029

+20,91%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,63
$186,63$186,63

+0,83%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.864,53
$3.864,53$3.864,53

+2,40%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.767,76
$109.767,76$109.767,76

+1,91%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,63
$186,63$186,63

+0,83%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4852
$2,4852$2,4852

+1,27%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18553
$0,18553$0,18553

+2,68%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002930
$0,002930$0,002930

-41,40%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00922
$0,00922$0,00922

-7,80%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002723
$0,0002723$0,0002723

+335,68%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0024769
$0,0024769$0,0024769

+2.652,11%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0757
$0,0757$0,0757

+2.265,62%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000032304
$0,0000000000000000000000032304$0,0000000000000000000000032304

+546,08%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,31253
$0,31253$0,31253

+151,85%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,036515
$0,036515$0,036515

+96,10%