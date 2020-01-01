BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) Tokenomikası
BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) Məlumatları
BabyMarvin Inu is an innovative meme token designed to bring fun and community engagement to the cryptocurrency space. Inspired by the playful spirit of meme culture, BabyMarvin Inu aims to create a vibrant ecosystem where users can participate in various activities, including trading, staking, and community-driven initiatives. Our project focuses on building a strong community around the token, leveraging social media and creative marketing strategies to enhance visibility and adoption. With a commitment to transparency and security, BabyMarvin Inu is poised to become a beloved token among meme enthusiasts and crypto investors alike. Join us on this exciting journey and be part of the BabyMarvin Inu family!
BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) Tokenomikası və Qiymət Analizi
BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum BABYMARVIN token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
BABYMARVIN tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq BABYMARVIN tokenomikasını başa düşdünüzsə, BABYMARVIN tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
BABYMARVIN Qiymət Proqnozu
BABYMARVIN kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? BABYMARVIN qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?
MEXC dünya üzrə milyonlarla istifadəçi tərəfindən etibar edilən ən qabaqcıl kriptovalyuta birjalarından biridir. Yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq MEXC sizin kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuzdur.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.