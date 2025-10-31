Bugünkü canlı Baby Trash qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BTRASH / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BTRASH qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Baby Trash qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BTRASH / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BTRASH qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

BTRASH Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

BTRASH Qiymət Məlumatları

BTRASH Rəsmi Veb-saytı

BTRASH Tokenomikası

BTRASH Qiymət Proqnozu

Baby Trash Logosu

Baby Trash Qiyməti (BTRASH)

Siyahıya alınmadı

1 BTRASH / USD Canlı Qiyməti:

--
----
+5,60%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Baby Trash (BTRASH) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:15:19 (UTC+8)

Baby Trash (BTRASH) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,56%

+5,66%

+4,74%

+4,74%

Baby Trash (BTRASH) canlı qiyməti --. BTRASH son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. BTRASH üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, BTRASH son bir saat ərzində +0,56%, 24 saat ərzində +5,66% və son 7 gündə isə +4,74% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Baby Trash (BTRASH) Bazar Məlumatları

$ 8,13K
$ 8,13K$ 8,13K

--
----

$ 8,13K
$ 8,13K$ 8,13K

999,99M
999,99M 999,99M

999.985.441,542389
999.985.441,542389 999.985.441,542389

Baby Trash üzrə cari Bazar Dəyəri $ 8,13K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. BTRASH üzrə dövriyyədə olan təklif 999,99M, ümumi təklif isə 999985441.542389 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 8,13K təşkil edir.

Baby Trash (BTRASH) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Baby Trash / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Baby Trash / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Baby Trash / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Baby Trash / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+5,66%
30 Gün$ 0-20,57%
60 Gün$ 0-87,51%
90 Gün$ 0--

Baby Trash (BTRASH) Nədir?

Baby Trash is where garbage meets gains! We’re a fun, chaotic crypto community turning tiny messes into big opportunities. From stinky diapers to stacked wallets, our mission is to embrace the chaos, laugh at the madness, and ride the wildest waves of he crypto world together.

Baby Trash, Tiny trash, The messiest way to the moon. We rake the garbage, you rake the gains. You can buy now or cry later like a baby!

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Baby Trash (BTRASH) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Baby Trash Qiymət Proqnozu (USD)

Baby Trash (BTRASH) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Baby Trash (BTRASH) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Baby Trash üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Baby Trash qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

BTRASH Aktivindən Yerli Valyutalara

Baby Trash (BTRASH) Tokenomikası

Baby Trash (BTRASH) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. BTRASH tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Baby Trash (BTRASH) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Baby Trash (BTRASH) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı BTRASH qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
BTRASH / USD cari qiyməti nədir?
BTRASH / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Baby Trash üçün bazar dəyəri nədir?
BTRASH üçün bazar dəyəri $ 8,13K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
BTRASH aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
BTRASH aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,99M USD təşkil edir.
BTRASH üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
BTRASH ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı BTRASH qiyməti (ATL) nədir?
BTRASH ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
BTRASH ticarət həcmi nədir?
BTRASH üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
BTRASH bu il daha da yüksələcək?
BTRASH bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün BTRASH qiymət proqnozuna baxın.
Baby Trash (BTRASH) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

