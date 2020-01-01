Baby Tiger ($BBT) Tokenomikası

Baby Tiger ($BBT) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
Baby Tiger ($BBT) Məlumatları

Baby Tiger is the first reflexive meme coin.

Built on the Base L2, and with a unique IP and tokenomics (reflexive to the price of Eth), baby tiger is a fun token making its way in the Base ecosystem

Reflexive tokenomics: • Presale eth is deposited on compound (lending platform)

• When eth price increases, BBT borrows money against treasury

Therefore the treasury has no need to sell tokens as it has a continuously growing treasury

Rəsmi Veb-sayt:
https://babytiger.io/
Whitepaper:
https://babytiger.io/whitepaper/?i=1

Baby Tiger ($BBT) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
$ 11,95K
Ümumi Təchizat:
$ 2,00B
Dövriyyədə Olan Təklif:
$ 2,00B
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
$ 11,95K
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
$ 0,01729649
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
$ 0
Cari Qiymət:
$ 0
Baby Tiger ($BBT) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

Baby Tiger ($BBT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum $BBT token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

$BBT tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq $BBT tokenomikasını başa düşdünüzsə, $BBT tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

$BBT Qiymət Proqnozu

$BBT kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? $BBT qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.

Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?

Yalnız 1 USDT ilə kriptovalyuta alın: Kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuz!

İmtina

Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.