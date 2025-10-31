Bugünkü canlı Baby Poo qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BABYPOO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BABYPOO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Baby Poo qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BABYPOO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BABYPOO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Baby Poo Logosu

Baby Poo Qiyməti (BABYPOO)

Siyahıya alınmadı

1 BABYPOO / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-11.70%1D
mexc
USD
Baby Poo (BABYPOO) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:31:57 (UTC+8)

Baby Poo (BABYPOO) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.17%

-10.64%

+7.55%

+7.55%

Baby Poo (BABYPOO) canlı qiyməti --. BABYPOO son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. BABYPOO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, BABYPOO son bir saat ərzində +1.17%, 24 saat ərzində -10.64% və son 7 gündə isə +7.55% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Baby Poo (BABYPOO) Bazar Məlumatları

$ 25.31K
$ 25.31K$ 25.31K

--
----

$ 25.31K
$ 25.31K$ 25.31K

888.89B
888.89B 888.89B

888,888,888,888.0
888,888,888,888.0 888,888,888,888.0

Baby Poo üzrə cari Bazar Dəyəri $ 25.31K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. BABYPOO üzrə dövriyyədə olan təklif 888.89B, ümumi təklif isə 888888888888.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 25.31K təşkil edir.

Baby Poo (BABYPOO) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Baby Poo / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Baby Poo / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Baby Poo / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Baby Poo / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-10.64%
30 Gün$ 0-44.46%
60 Gün$ 0-52.57%
90 Gün$ 0--

Baby Poo (BABYPOO) Nədir?

💩 Baby Poo is a cute little poop that never loses its smile! We bring you a crypto that will have you rolling on the floor laughing 😂

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Baby Poo (BABYPOO) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Baby Poo Qiymət Proqnozu (USD)

Baby Poo (BABYPOO) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Baby Poo (BABYPOO) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Baby Poo üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Baby Poo qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

BABYPOO Aktivindən Yerli Valyutalara

Baby Poo (BABYPOO) Tokenomikası

Baby Poo (BABYPOO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. BABYPOO tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Baby Poo (BABYPOO) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Baby Poo (BABYPOO) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı BABYPOO qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
BABYPOO / USD cari qiyməti nədir?
BABYPOO / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Baby Poo üçün bazar dəyəri nədir?
BABYPOO üçün bazar dəyəri $ 25.31K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
BABYPOO aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
BABYPOO aktivinin dövriyyədə olan təklifi 888.89B USD təşkil edir.
BABYPOO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
BABYPOO ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı BABYPOO qiyməti (ATL) nədir?
BABYPOO ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
BABYPOO ticarət həcmi nədir?
BABYPOO üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
BABYPOO bu il daha da yüksələcək?
BABYPOO bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün BABYPOO qiymət proqnozuna baxın.
İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

