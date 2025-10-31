Bugünkü canlı Baby Neiro Token qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BABYNEIRO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BABYNEIRO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Baby Neiro Token qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BABYNEIRO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BABYNEIRO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

BABYNEIRO Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

BABYNEIRO Qiymət Məlumatları

BABYNEIRO Rəsmi Veb-saytı

BABYNEIRO Tokenomikası

BABYNEIRO Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Baby Neiro Token Logosu

Baby Neiro Token Qiyməti (BABYNEIRO)

Siyahıya alınmadı

1 BABYNEIRO / USD Canlı Qiyməti:

--
----
0,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Baby Neiro Token (BABYNEIRO) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:31:50 (UTC+8)

Baby Neiro Token (BABYNEIRO) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00001076
$ 0,00001076$ 0,00001076

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+8,51%

+8,51%

Baby Neiro Token (BABYNEIRO) canlı qiyməti --. BABYNEIRO son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. BABYNEIRO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00001076, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, BABYNEIRO son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə +8,51% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Baby Neiro Token (BABYNEIRO) Bazar Məlumatları

$ 52,16K
$ 52,16K$ 52,16K

--
----

$ 52,16K
$ 52,16K$ 52,16K

420,69B
420,69B 420,69B

420.690.000.000,0
420.690.000.000,0 420.690.000.000,0

Baby Neiro Token üzrə cari Bazar Dəyəri $ 52,16K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. BABYNEIRO üzrə dövriyyədə olan təklif 420,69B, ümumi təklif isə 420690000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 52,16K təşkil edir.

Baby Neiro Token (BABYNEIRO) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Baby Neiro Token / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Baby Neiro Token / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Baby Neiro Token / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Baby Neiro Token / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ 0-5,87%
60 Gün$ 0-18,77%
90 Gün$ 0--

Baby Neiro Token (BABYNEIRO) Nədir?

BabyNeiro follows in the footsteps of $Neiro, aiming to make a big impact in the crypto space. Supported by a strong community and led by an experienced CTO with a history of managing multi-million dollar projects, BabyNeiro is all about using community backing and leadership expertise to tackle the challenges of the crypto market. With its sights set on the next bull cycle, the project is focused on achieving substantial growth.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Baby Neiro Token (BABYNEIRO) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Baby Neiro Token Qiymət Proqnozu (USD)

Baby Neiro Token (BABYNEIRO) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Baby Neiro Token (BABYNEIRO) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Baby Neiro Token üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Baby Neiro Token qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

BABYNEIRO Aktivindən Yerli Valyutalara

Baby Neiro Token (BABYNEIRO) Tokenomikası

Baby Neiro Token (BABYNEIRO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. BABYNEIRO tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Baby Neiro Token (BABYNEIRO) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Baby Neiro Token (BABYNEIRO) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı BABYNEIRO qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
BABYNEIRO / USD cari qiyməti nədir?
BABYNEIRO / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Baby Neiro Token üçün bazar dəyəri nədir?
BABYNEIRO üçün bazar dəyəri $ 52,16K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
BABYNEIRO aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
BABYNEIRO aktivinin dövriyyədə olan təklifi 420,69B USD təşkil edir.
BABYNEIRO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
BABYNEIRO ATH qiyməti olan 0,00001076 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı BABYNEIRO qiyməti (ATL) nədir?
BABYNEIRO ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
BABYNEIRO ticarət həcmi nədir?
BABYNEIRO üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
BABYNEIRO bu il daha da yüksələcək?
BABYNEIRO bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün BABYNEIRO qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:31:50 (UTC+8)

Baby Neiro Token (BABYNEIRO) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.801,66
$109.801,66$109.801,66

+1,94%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.861,34
$3.861,34$3.861,34

+2,32%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03066
$0,03066$0,03066

+22,39%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,35
$186,35$186,35

+0,68%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.861,34
$3.861,34$3.861,34

+2,32%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.801,66
$109.801,66$109.801,66

+1,94%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,35
$186,35$186,35

+0,68%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4830
$2,4830$2,4830

+1,18%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18528
$0,18528$0,18528

+2,55%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002930
$0,002930$0,002930

-41,40%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00923
$0,00923$0,00923

-7,70%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002723
$0,0002723$0,0002723

+335,68%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0025025
$0,0025025$0,0025025

+2.680,55%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0025025
$0,0025025$0,0025025

+2.680,55%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0742
$0,0742$0,0742

+2.218,75%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000033000
$0,0000000000000000000000033000$0,0000000000000000000000033000

+560,00%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,31309
$0,31309$0,31309

+152,30%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,036404
$0,036404$0,036404

+95,51%