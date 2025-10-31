Bugünkü canlı Baby Ethereum qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BABYETH / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BABYETH qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Baby Ethereum qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BABYETH / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BABYETH qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

BABYETH Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

BABYETH Qiymət Məlumatları

BABYETH Rəsmi Veb-saytı

BABYETH Tokenomikası

BABYETH Qiymət Proqnozu

Baby Ethereum Logosu

Baby Ethereum Qiyməti (BABYETH)

Siyahıya alınmadı

1 BABYETH / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-4,70%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Baby Ethereum (BABYETH) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:31:35 (UTC+8)

Baby Ethereum (BABYETH) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00133475
$ 0,00133475$ 0,00133475

$ 0
$ 0$ 0

+0,84%

-4,64%

-30,57%

-30,57%

Baby Ethereum (BABYETH) canlı qiyməti --. BABYETH son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. BABYETH üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00133475, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, BABYETH son bir saat ərzində +0,84%, 24 saat ərzində -4,64% və son 7 gündə isə -30,57% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Baby Ethereum (BABYETH) Bazar Məlumatları

$ 42,49K
$ 42,49K$ 42,49K

--
----

$ 42,49K
$ 42,49K$ 42,49K

500,00M
500,00M 500,00M

500.000.000,0
500.000.000,0 500.000.000,0

Baby Ethereum üzrə cari Bazar Dəyəri $ 42,49K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. BABYETH üzrə dövriyyədə olan təklif 500,00M, ümumi təklif isə 500000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 42,49K təşkil edir.

Baby Ethereum (BABYETH) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Baby Ethereum / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Baby Ethereum / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Baby Ethereum / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Baby Ethereum / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-4,64%
30 Gün$ 0-51,63%
60 Gün$ 0-49,86%
90 Gün$ 0--

Baby Ethereum (BABYETH) Nədir?

💥 BREAKING: BABY ETH JUST CRAWLED OUT OF THE BLOCKCHAIN

After months of sipping milk and stacking sats in his diaper… He’s finally here — and he’s bringing moon vibes. 🚀

They said he was too young to moon… They said he should stay in the crib… Baby ETH just drooled on the haters

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Baby Ethereum (BABYETH) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Baby Ethereum Qiymət Proqnozu (USD)

Baby Ethereum (BABYETH) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Baby Ethereum (BABYETH) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Baby Ethereum üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Baby Ethereum qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

BABYETH Aktivindən Yerli Valyutalara

Baby Ethereum (BABYETH) Tokenomikası

Baby Ethereum (BABYETH) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. BABYETH tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Baby Ethereum (BABYETH) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Baby Ethereum (BABYETH) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı BABYETH qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
BABYETH / USD cari qiyməti nədir?
BABYETH / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Baby Ethereum üçün bazar dəyəri nədir?
BABYETH üçün bazar dəyəri $ 42,49K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
BABYETH aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
BABYETH aktivinin dövriyyədə olan təklifi 500,00M USD təşkil edir.
BABYETH üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
BABYETH ATH qiyməti olan 0,00133475 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı BABYETH qiyməti (ATL) nədir?
BABYETH ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
BABYETH ticarət həcmi nədir?
BABYETH üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
BABYETH bu il daha da yüksələcək?
BABYETH bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün BABYETH qiymət proqnozuna baxın.
Baby Ethereum (BABYETH) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

