Bugünkü canlı Baby Dust qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BABYDUST / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BABYDUST qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Baby Dust qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BABYDUST / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BABYDUST qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Baby Dust Logosu

Baby Dust Qiyməti (BABYDUST)

Siyahıya alınmadı

1 BABYDUST / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-1,60%1D
mexc
USD
Baby Dust (BABYDUST) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:15:03 (UTC+8)

Baby Dust (BABYDUST) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,53%

-1,69%

-3,63%

-3,63%

Baby Dust (BABYDUST) canlı qiyməti --. BABYDUST son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. BABYDUST üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, BABYDUST son bir saat ərzində -0,53%, 24 saat ərzində -1,69% və son 7 gündə isə -3,63% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Baby Dust (BABYDUST) Bazar Məlumatları

$ 28,75K
$ 28,75K$ 28,75K

--
----

$ 28,75K
$ 28,75K$ 28,75K

1,00B
1,00B 1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Baby Dust üzrə cari Bazar Dəyəri $ 28,75K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. BABYDUST üzrə dövriyyədə olan təklif 1,00B, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 28,75K təşkil edir.

Baby Dust (BABYDUST) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Baby Dust / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Baby Dust / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Baby Dust / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Baby Dust / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-1,69%
30 Gün$ 0+6,89%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Baby Dust (BABYDUST) Nədir?

On the BNB network, baby projects have always been more than just tokens – they are the heart of the ecosystem, shaping community culture and driving innovation. They represent the spark that brings people together, reminding everyone that even the smallest ideas can grow into something truly impactful. #BabyDust was born from this powerful legacy, carrying forward the spirit of fun, accessibility, and collective growth that baby projects represent. 🚀✨ With #BabyDust, we aim to celebrate the origins of the baby meta while also pushing it into the future. Our vision is to combine nostalgia with innovation, creating a project that feels familiar to long-time BNB supporters but exciting and fresh for newcomers. It’s more than just a token launch – it’s a movement that embraces community power, rewards early believers, and keeps the playful energy of baby projects alive. By building on the foundation of what made the BNB network so vibrant, #BabyDust seeks to inspire, unite, and lead the next wave of growth across the space. 🌟

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Baby Dust (BABYDUST) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Baby Dust Qiymət Proqnozu (USD)

Baby Dust (BABYDUST) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Baby Dust (BABYDUST) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Baby Dust üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Baby Dust qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

BABYDUST Aktivindən Yerli Valyutalara

Baby Dust (BABYDUST) Tokenomikası

Baby Dust (BABYDUST) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. BABYDUST tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Baby Dust (BABYDUST) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Baby Dust (BABYDUST) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı BABYDUST qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
BABYDUST / USD cari qiyməti nədir?
BABYDUST / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Baby Dust üçün bazar dəyəri nədir?
BABYDUST üçün bazar dəyəri $ 28,75K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
BABYDUST aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
BABYDUST aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,00B USD təşkil edir.
BABYDUST üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
BABYDUST ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı BABYDUST qiyməti (ATL) nədir?
BABYDUST ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
BABYDUST ticarət həcmi nədir?
BABYDUST üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
BABYDUST bu il daha da yüksələcək?
BABYDUST bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün BABYDUST qiymət proqnozuna baxın.
Baby Dust (BABYDUST) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

