Bugünkü canlı Baby DOWGE qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BABY DOWGE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BABY DOWGE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

BABY DOWGE Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

BABY DOWGE Qiymət Məlumatları

BABY DOWGE Rəsmi Veb-saytı

BABY DOWGE Tokenomikası

BABY DOWGE Qiymət Proqnozu

Baby DOWGE Logosu

Baby DOWGE Qiyməti (BABY DOWGE)

1 BABY DOWGE / USD Canlı Qiyməti:

$0,00030832
$0,00030832
+8,40%1D
USD
Baby DOWGE (BABY DOWGE) Canlı Qiymət Qrafiki
Baby DOWGE (BABY DOWGE) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
24 saat Aşağı
24 saat Yüksək

$ 0,00323566
$ 0,00323566

+2,98%

+8,44%

+2,05%

+2,05%

Baby DOWGE (BABY DOWGE) canlı qiyməti --. BABY DOWGE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. BABY DOWGE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00323566, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, BABY DOWGE son bir saat ərzində +2,98%, 24 saat ərzində +8,44% və son 7 gündə isə +2,05% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Baby DOWGE (BABY DOWGE) Bazar Məlumatları

--
Baby DOWGE üzrə cari Bazar Dəyəri $ 305,90K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. BABY DOWGE üzrə dövriyyədə olan təklif 999,97M, ümumi təklif isə 999971668.125517 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 305,90K təşkil edir.

Baby DOWGE (BABY DOWGE) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Baby DOWGE / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Baby DOWGE / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Baby DOWGE / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Baby DOWGE / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+8,44%
30 Gün$ 0-14,79%
60 Gün$ 0+5,92%
90 Gün$ 0--

Baby DOWGE (BABY DOWGE) Nədir?

Daddy DOWGE had an affair with Rottweiler before taking down Dow Jones! His mission is to take the whole WALL STREET down when he grows up!

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Baby DOWGE (BABY DOWGE) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Baby DOWGE Qiymət Proqnozu (USD)

Baby DOWGE (BABY DOWGE) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Baby DOWGE (BABY DOWGE) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Baby DOWGE üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Baby DOWGE qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

BABY DOWGE Aktivindən Yerli Valyutalara

Baby DOWGE (BABY DOWGE) Tokenomikası

Baby DOWGE (BABY DOWGE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. BABY DOWGE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Baby DOWGE (BABY DOWGE) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Baby DOWGE (BABY DOWGE) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı BABY DOWGE qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
BABY DOWGE / USD cari qiyməti nədir?
BABY DOWGE / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Baby DOWGE üçün bazar dəyəri nədir?
BABY DOWGE üçün bazar dəyəri $ 305,90K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
BABY DOWGE aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
BABY DOWGE aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,97M USD təşkil edir.
BABY DOWGE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
BABY DOWGE ATH qiyməti olan 0,00323566 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı BABY DOWGE qiyməti (ATL) nədir?
BABY DOWGE ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
BABY DOWGE ticarət həcmi nədir?
BABY DOWGE üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
BABY DOWGE bu il daha da yüksələcək?
BABY DOWGE bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün BABY DOWGE qiymət proqnozuna baxın.
Baby DOWGE (BABY DOWGE) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

