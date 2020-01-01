Baby Cheems (BABYCHEEMS) Tokenomikası
Baby Cheems (BABYCHEEMS) Məlumatları
What’s the Deal with Baby Cheems? Baby Cheems ain’t just another coin, it’s the meme lord of BSC. We’re here to dominate wallets, timelines, and your FOMO.
Our Mission: Send Baby Cheems straight to the MOON 🌕 with the dankest meme community ever. Our Vision: To make your portfolio and your meme game top-tier Name Baby cheems Symbol Babycheems chain Bsc supply 420,000,000,000,000 tax 5/5% Be a part of the Baby Cheems revolution. Let’s make crypto fun and rewarding with Baby Cheems
Baby Cheems (BABYCHEEMS) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Baby Cheems (BABYCHEEMS) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Baby Cheems (BABYCHEEMS) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Baby Cheems (BABYCHEEMS) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum BABYCHEEMS token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
BABYCHEEMS tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq BABYCHEEMS tokenomikasını başa düşdünüzsə, BABYCHEEMS tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
BABYCHEEMS Qiymət Proqnozu
BABYCHEEMS kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? BABYCHEEMS qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.