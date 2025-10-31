Bugünkü canlı B All In qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BALLIN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BALLIN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı B All In qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BALLIN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BALLIN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

BALLIN Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

BALLIN Qiymət Məlumatları

BALLIN Rəsmi Veb-saytı

BALLIN Tokenomikası

BALLIN Qiymət Proqnozu

B All In Logosu

B All In Qiyməti (BALLIN)

Siyahıya alınmadı

1 BALLIN / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-13,60%1D
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
B All In (BALLIN) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:30:41 (UTC+8)

B All In (BALLIN) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,08%

-13,64%

-63,21%

-63,21%

B All In (BALLIN) canlı qiyməti --. BALLIN son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. BALLIN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, BALLIN son bir saat ərzində -0,08%, 24 saat ərzində -13,64% və son 7 gündə isə -63,21% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

B All In (BALLIN) Bazar Məlumatları

$ 11,17K
$ 11,17K$ 11,17K

--
----

$ 11,17K
$ 11,17K$ 11,17K

999,79M
999,79M 999,79M

999.790.658,105204
999.790.658,105204 999.790.658,105204

B All In üzrə cari Bazar Dəyəri $ 11,17K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. BALLIN üzrə dövriyyədə olan təklif 999,79M, ümumi təklif isə 999790658.105204 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 11,17K təşkil edir.

B All In (BALLIN) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində B All In / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə B All In / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə B All In / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə B All In / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-13,64%
30 Gün$ 0-87,00%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

B All In (BALLIN) Nədir?

$BALLIN is the perfect meme for everyone showing up every single day.

To be BALLIN, you gotta B-All-In.

The meaning to B All In doesn't only apply to the funds you invest.

It's about dedication.

The countless hours of research.

The endless raiding and working for your bags.

Not knowing how to quit while everyone is telling you you're wrong.

It's about believing in something.

Keep $BALLIN

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

B All In (BALLIN) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

B All In Qiymət Proqnozu (USD)

B All In (BALLIN) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? B All In (BALLIN) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? B All In üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

B All In qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

BALLIN Aktivindən Yerli Valyutalara

B All In (BALLIN) Tokenomikası

B All In (BALLIN) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. BALLIN tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: B All In (BALLIN) Haqq;nda Suallar

Bugünkü B All In (BALLIN) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı BALLIN qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
BALLIN / USD cari qiyməti nədir?
BALLIN / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
B All In üçün bazar dəyəri nədir?
BALLIN üçün bazar dəyəri $ 11,17K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
BALLIN aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
BALLIN aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,79M USD təşkil edir.
BALLIN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
BALLIN ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı BALLIN qiyməti (ATL) nədir?
BALLIN ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
BALLIN ticarət həcmi nədir?
BALLIN üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
BALLIN bu il daha da yüksələcək?
BALLIN bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün BALLIN qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:30:41 (UTC+8)

B All In (BALLIN) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

