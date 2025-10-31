B All In Qiyməti (BALLIN)
-0,08%
-13,64%
-63,21%
-63,21%
B All In (BALLIN) canlı qiyməti --. BALLIN son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. BALLIN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.
Qısamüddətli performans baxımından, BALLIN son bir saat ərzində -0,08%, 24 saat ərzində -13,64% və son 7 gündə isə -63,21% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.
B All In üzrə cari Bazar Dəyəri $ 11,17K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. BALLIN üzrə dövriyyədə olan təklif 999,79M, ümumi təklif isə 999790658.105204 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 11,17K təşkil edir.
Bu gün ərzində B All In / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə B All In / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə B All In / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə B All In / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
|Dövr
|Dəyişiklik (USD)
|Dəyişiklik (%)
|Bu gün
|$ 0
|-13,64%
|30 Gün
|$ 0
|-87,00%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
$BALLIN is the perfect meme for everyone showing up every single day.
To be BALLIN, you gotta B-All-In.
The meaning to B All In doesn't only apply to the funds you invest.
It's about dedication.
The countless hours of research.
The endless raiding and working for your bags.
Not knowing how to quit while everyone is telling you you're wrong.
It's about believing in something.
Keep $BALLIN
|Tarix (UTC+8)
|Növ
|Məlumatlar
|10-31 05:09:00
|Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
|10-31 01:38:24
|Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
|10-30 11:46:23
|Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
|10-30 07:20:09
|Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
|10-28 21:35:49
|Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
|10-28 14:23:33
|Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
