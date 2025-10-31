Bugünkü canlı Awoke qiyməti 0,02352565 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində AWOKE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də AWOKE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Awoke qiyməti 0,02352565 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində AWOKE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də AWOKE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

AWOKE Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

AWOKE Qiymət Məlumatları

AWOKE Rəsmi Veb-saytı

AWOKE Tokenomikası

AWOKE Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Awoke Logosu

Awoke Qiyməti (AWOKE)

Siyahıya alınmadı

1 AWOKE / USD Canlı Qiyməti:

$0,02352565
$0,02352565$0,02352565
-0,30%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Awoke (AWOKE) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:30:24 (UTC+8)

Awoke (AWOKE) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,0226474
$ 0,0226474$ 0,0226474
24 saat Aşağı
$ 0,02376065
$ 0,02376065$ 0,02376065
24 saat Yüksək

$ 0,0226474
$ 0,0226474$ 0,0226474

$ 0,02376065
$ 0,02376065$ 0,02376065

$ 6,33
$ 6,33$ 6,33

$ 0,01917443
$ 0,01917443$ 0,01917443

+0,15%

-0,37%

-10,16%

-10,16%

Awoke (AWOKE) canlı qiyməti $0,02352565. AWOKE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,0226474 və ən yüksək $ 0,02376065 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. AWOKE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 6,33, ən aşağı qiyməti isə $ 0,01917443 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, AWOKE son bir saat ərzində +0,15%, 24 saat ərzində -0,37% və son 7 gündə isə -10,16% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Awoke (AWOKE) Bazar Məlumatları

$ 23,53K
$ 23,53K$ 23,53K

--
----

$ 23,53K
$ 23,53K$ 23,53K

1000,00K
1000,00K 1000,00K

999 997,35332
999 997,35332 999 997,35332

Awoke üzrə cari Bazar Dəyəri $ 23,53K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. AWOKE üzrə dövriyyədə olan təklif 1000,00K, ümumi təklif isə 999997.35332 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 23,53K təşkil edir.

Awoke (AWOKE) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Awoke / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Awoke / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0110700016.
Son 60 gündə Awoke / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0233891612.
Son 90 gündə Awoke / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-0,37%
30 Gün$ -0,0110700016-47,05%
60 Gün$ -0,0233891612-99,41%
90 Gün$ 0--

Awoke (AWOKE) Nədir?

The woke mind virus is either defeated or nothing else matters

Welcome to the frontlines of the culture war. The AWOKE MOVEMENT isn’t just a passing trend; it’s a battle cry for every BASED individual fed up with the woke mind virus infecting society. Born from a shared vision to uphold truth, freedom, and tradition, Awoke empowers a community of chads and legends fighting back against the postmodern decay of values.

Here, we celebrate the audacity to be original, the courage to stay true, and the wisdom to reject indoctrination. Together, we dismantle the woke agenda with unapologetic memes, piercing satire, and revolutionary tools. Our mission? To awaken the world, one step at a time. Stay based, frens.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Awoke (AWOKE) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Awoke Qiymət Proqnozu (USD)

Awoke (AWOKE) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Awoke (AWOKE) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Awoke üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Awoke qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

AWOKE Aktivindən Yerli Valyutalara

Awoke (AWOKE) Tokenomikası

Awoke (AWOKE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. AWOKE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Awoke (AWOKE) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Awoke (AWOKE) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı AWOKE qiyməti 0,02352565 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
AWOKE / USD cari qiyməti nədir?
AWOKE / USD cari qiyməti $ 0,02352565 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Awoke üçün bazar dəyəri nədir?
AWOKE üçün bazar dəyəri $ 23,53K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
AWOKE aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
AWOKE aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1000,00K USD təşkil edir.
AWOKE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
AWOKE ATH qiyməti olan 6,33 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı AWOKE qiyməti (ATL) nədir?
AWOKE ATL qiyməti olan 0,01917443 USD dəyərinə endi.
AWOKE ticarət həcmi nədir?
AWOKE üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
AWOKE bu il daha da yüksələcək?
AWOKE bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün AWOKE qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:30:24 (UTC+8)

Awoke (AWOKE) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109 798,50
$109 798,50$109 798,50

+1,94%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3 861,72
$3 861,72$3 861,72

+2,33%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03073
$0,03073$0,03073

+22,67%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,41
$186,41$186,41

+0,71%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3 861,72
$3 861,72$3 861,72

+2,33%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109 798,50
$109 798,50$109 798,50

+1,94%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,41
$186,41$186,41

+0,71%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4836
$2,4836$2,4836

+1,21%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18533
$0,18533$0,18533

+2,57%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002930
$0,002930$0,002930

-41,40%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00923
$0,00923$0,00923

-7,70%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002723
$0,0002723$0,0002723

+335,68%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0025246
$0,0025246$0,0025246

+2 705,11%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0851
$0,0851$0,0851

+2 559,37%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0025246
$0,0025246$0,0025246

+2 705,11%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000032500
$0,0000000000000000000000032500$0,0000000000000000000000032500

+550,00%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,31734
$0,31734$0,31734

+155,73%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,036450
$0,036450$0,036450

+95,75%