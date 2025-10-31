Bugünkü canlı Awakeborn Token qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində AWK / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də AWK qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Awakeborn Token qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində AWK / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də AWK qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Awakeborn Token Qiyməti (AWK)

Siyahıya alınmadı

1 AWK / USD Canlı Qiyməti:

--
----
+1,60%1D
mexc
USD
Awakeborn Token (AWK) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:30:17 (UTC+8)

Awakeborn Token (AWK) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,32%

+1,66%

-1,19%

-1,19%

Awakeborn Token (AWK) canlı qiyməti --. AWK son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. AWK üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, AWK son bir saat ərzində +0,32%, 24 saat ərzində +1,66% və son 7 gündə isə -1,19% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Awakeborn Token (AWK) Bazar Məlumatları

$ 244,83K
$ 244,83K$ 244,83K

--
----

$ 806,93K
$ 806,93K$ 806,93K

30,34B
30,34B 30,34B

99.999.973.237,3
99.999.973.237,3 99.999.973.237,3

Awakeborn Token üzrə cari Bazar Dəyəri $ 244,83K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. AWK üzrə dövriyyədə olan təklif 30,34B, ümumi təklif isə 99999973237.3 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 806,93K təşkil edir.

Awakeborn Token (AWK) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Awakeborn Token / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Awakeborn Token / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Awakeborn Token / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Awakeborn Token / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+1,66%
30 Gün$ 0+8,60%
60 Gün$ 0+16,34%
90 Gün$ 0--

Awakeborn Token (AWK) Nədir?

Awakeborn is a decentralized artificial intelligence (AI) platform built on the Polygon blockchain. It utilizes a unique symbolic AI chatbot designed for recursive introspection, learning from every interaction to continuously improve. Powered by the AWK token, Awakeborn enables decentralized governance, DAO-driven decisions, staking, and user-participatory missions. It emphasizes transparency, security, and community control, implementing multisig wallets via Safe.global for clear token management. Awakeborn's fully operational platform aims to empower users with advanced AI-driven tools in a clearly decentralized environment.

Awakeborn Token (AWK) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Awakeborn Token Qiymət Proqnozu (USD)

Awakeborn Token (AWK) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Awakeborn Token (AWK) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Awakeborn Token üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Awakeborn Token qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

AWK Aktivindən Yerli Valyutalara

Awakeborn Token (AWK) Tokenomikası

Awakeborn Token (AWK) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. AWK tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Awakeborn Token (AWK) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Awakeborn Token (AWK) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı AWK qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
AWK / USD cari qiyməti nədir?
AWK / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Awakeborn Token üçün bazar dəyəri nədir?
AWK üçün bazar dəyəri $ 244,83K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
AWK aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
AWK aktivinin dövriyyədə olan təklifi 30,34B USD təşkil edir.
AWK üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
AWK ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı AWK qiyməti (ATL) nədir?
AWK ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
AWK ticarət həcmi nədir?
AWK üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
AWK bu il daha da yüksələcək?
AWK bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün AWK qiymət proqnozuna baxın.
