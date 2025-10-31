Bugünkü canlı Avocado DAO qiyməti 0.00503863 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində AVG / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də AVG qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Avocado DAO qiyməti 0.00503863 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində AVG / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də AVG qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Avocado DAO Qiyməti (AVG)

Siyahıya alınmadı

1 AVG / USD Canlı Qiyməti:

0.00%1D
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
Avocado DAO (AVG) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:30:07 (UTC+8)

Avocado DAO (AVG) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
24 saat Aşağı
24 saat Yüksək

--

--

+0.85%

+0.85%

Avocado DAO (AVG) canlı qiyməti $0.00503863. AVG son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. AVG üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 2.69, ən aşağı qiyməti isə $ 0.00450186 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, AVG son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə +0.85% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Avocado DAO (AVG) Bazar Məlumatları

Avocado DAO üzrə cari Bazar Dəyəri $ 757.63K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. AVG üzrə dövriyyədə olan təklif 150.36M, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 5.04M təşkil edir.

Avocado DAO (AVG) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Avocado DAO / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Avocado DAO / USD qiymət dəyişikliyi $ -0.0002652425.
Son 60 gündə Avocado DAO / USD qiymət dəyişikliyi $ -0.0007826645.
Son 90 gündə Avocado DAO / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ -0.0002652425-5.26%
60 Gün$ -0.0007826645-15.53%
90 Gün$ 0--

Avocado DAO (AVG) Nədir?

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Avocado DAO (AVG) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Avocado DAO Qiymət Proqnozu (USD)

Avocado DAO (AVG) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Avocado DAO (AVG) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Avocado DAO üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Avocado DAO qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

AVG Aktivindən Yerli Valyutalara

Avocado DAO (AVG) Tokenomikası

Avocado DAO (AVG) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. AVG tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Avocado DAO (AVG) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Avocado DAO (AVG) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı AVG qiyməti 0.00503863 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
AVG / USD cari qiyməti nədir?
AVG / USD cari qiyməti $ 0.00503863 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Avocado DAO üçün bazar dəyəri nədir?
AVG üçün bazar dəyəri $ 757.63K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
AVG aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
AVG aktivinin dövriyyədə olan təklifi 150.36M USD təşkil edir.
AVG üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
AVG ATH qiyməti olan 2.69 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı AVG qiyməti (ATL) nədir?
AVG ATL qiyməti olan 0.00450186 USD dəyərinə endi.
AVG ticarət həcmi nədir?
AVG üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
AVG bu il daha da yüksələcək?
AVG bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün AVG qiymət proqnozuna baxın.
Avocado DAO (AVG) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

