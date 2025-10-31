Bugünkü canlı Auto Finance qiyməti 0,193171 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TOKE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TOKE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Auto Finance qiyməti 0,193171 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TOKE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TOKE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

TOKE Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

TOKE Qiymət Məlumatları

TOKE Whitepaper

TOKE Rəsmi Veb-saytı

TOKE Tokenomikası

TOKE Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Auto Finance Logosu

Auto Finance Qiyməti (TOKE)

Siyahıya alınmadı

1 TOKE / USD Canlı Qiyməti:

$0,193224
$0,193224$0,193224
-6,10%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Auto Finance (TOKE) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:29:44 (UTC+8)

Auto Finance (TOKE) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,184428
$ 0,184428$ 0,184428
24 saat Aşağı
$ 0,209187
$ 0,209187$ 0,209187
24 saat Yüksək

$ 0,184428
$ 0,184428$ 0,184428

$ 0,209187
$ 0,209187$ 0,209187

$ 79,02
$ 79,02$ 79,02

$ 0,12921
$ 0,12921$ 0,12921

+2,10%

-6,21%

-5,53%

-5,53%

Auto Finance (TOKE) canlı qiyməti $0,193171. TOKE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,184428 və ən yüksək $ 0,209187 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. TOKE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 79,02, ən aşağı qiyməti isə $ 0,12921 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, TOKE son bir saat ərzində +2,10%, 24 saat ərzində -6,21% və son 7 gündə isə -5,53% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Auto Finance (TOKE) Bazar Məlumatları

$ 15,96M
$ 15,96M$ 15,96M

--
----

$ 19,32M
$ 19,32M$ 19,32M

82,60M
82,60M 82,60M

100.000.000,0
100.000.000,0 100.000.000,0

Auto Finance üzrə cari Bazar Dəyəri $ 15,96M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. TOKE üzrə dövriyyədə olan təklif 82,60M, ümumi təklif isə 100000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 19,32M təşkil edir.

Auto Finance (TOKE) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Auto Finance / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0127999787511362.
Son 30 gündə Auto Finance / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0666068868.
Son 60 gündə Auto Finance / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0613881211.
Son 90 gündə Auto Finance / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0238875087000325.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0127999787511362-6,21%
30 Gün$ -0,0666068868-34,48%
60 Gün$ +0,0613881211+31,78%
90 Gün$ +0,0238875087000325+14,11%

Auto Finance (TOKE) Nədir?

Auto Finance's flagship product, the Autopools protocol, is an LP Aggregator that autonomously rebalances LP positions across DeFi destinations to optimize yield based on market conditions and performance, while compounding rewards. Receipt tokens (e.g., autoETH) are fully composable across DeFi. Users can choose from a growing range of Autopools, which include DeFi blue-chip protocols and ecosystems. The TOKE token enables users to access reward shares via staking.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Auto Finance (TOKE) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Auto Finance Qiymət Proqnozu (USD)

Auto Finance (TOKE) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Auto Finance (TOKE) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Auto Finance üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Auto Finance qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

TOKE Aktivindən Yerli Valyutalara

Auto Finance (TOKE) Tokenomikası

Auto Finance (TOKE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. TOKE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Auto Finance (TOKE) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Auto Finance (TOKE) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı TOKE qiyməti 0,193171 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
TOKE / USD cari qiyməti nədir?
TOKE / USD cari qiyməti $ 0,193171 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Auto Finance üçün bazar dəyəri nədir?
TOKE üçün bazar dəyəri $ 15,96M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
TOKE aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
TOKE aktivinin dövriyyədə olan təklifi 82,60M USD təşkil edir.
TOKE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
TOKE ATH qiyməti olan 79,02 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı TOKE qiyməti (ATL) nədir?
TOKE ATL qiyməti olan 0,12921 USD dəyərinə endi.
TOKE ticarət həcmi nədir?
TOKE üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
TOKE bu il daha da yüksələcək?
TOKE bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün TOKE qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:29:44 (UTC+8)

Auto Finance (TOKE) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.802,29
$109.802,29$109.802,29

+1,94%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.861,61
$3.861,61$3.861,61

+2,32%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03062
$0,03062$0,03062

+22,23%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,37
$186,37$186,37

+0,69%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.861,61
$3.861,61$3.861,61

+2,32%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.802,29
$109.802,29$109.802,29

+1,94%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,37
$186,37$186,37

+0,69%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4833
$2,4833$2,4833

+1,20%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18527
$0,18527$0,18527

+2,54%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002930
$0,002930$0,002930

-41,40%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00923
$0,00923$0,00923

-7,70%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002722
$0,0002722$0,0002722

+335,52%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0024377
$0,0024377$0,0024377

+2.608,55%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0024377
$0,0024377$0,0024377

+2.608,55%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0879
$0,0879$0,0879

+2.646,87%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000037999
$0,0000000000000000000000037999$0,0000000000000000000000037999

+659,98%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,31738
$0,31738$0,31738

+155,76%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,036422
$0,036422$0,036422

+95,60%