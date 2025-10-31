Bugünkü canlı AURO Finance qiyməti 0,00167602 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində AURO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də AURO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı AURO Finance qiyməti 0,00167602 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində AURO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də AURO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

AURO Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:29:20 (UTC+8)

AURO Finance (AURO) Qiymət Məlumatları (USD)

AURO Finance (AURO) canlı qiyməti $0,00167602. AURO son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00163082 və ən yüksək $ 0,00183843 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. AURO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00737474, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00162986 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, AURO son bir saat ərzində +0,40%, 24 saat ərzində -5,14% və son 7 gündə isə -3,12% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

AURO Finance (AURO) Bazar Məlumatları

$ 176,75K
$ 176,75K$ 176,75K

--
----

$ 915,17K
$ 915,17K$ 915,17K

105,82M
105,82M 105,82M

547.919.125,4652486
547.919.125,4652486 547.919.125,4652486

AURO Finance üzrə cari Bazar Dəyəri $ 176,75K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. AURO üzrə dövriyyədə olan təklif 105,82M, ümumi təklif isə 547919125.4652486 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 915,17K təşkil edir.

AURO Finance (AURO) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində AURO Finance / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə AURO Finance / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0006630165.
Son 60 gündə AURO Finance / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0006496580.
Son 90 gündə AURO Finance / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,003006967344554109.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-5,14%
30 Gün$ -0,0006630165-39,55%
60 Gün$ -0,0006496580-38,76%
90 Gün$ -0,003006967344554109-64,21%

AURO Finance (AURO) Nədir?

Auro Finance is an advanced DeFi protocol on Aptos that enables users to earn better yields and liquidity from their staked APT without any lockups. Through Auro Finance, users can borrow USDA, the decentralized stablecoin, against multiple collateral options, allowing them to utilize their holdings without selling them.

Auro Finance rewards users in the form of AURO, the project’s native token which can be used to provide liquidity on DEXes or stake back in Auro for safe and stable APY.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

AURO Finance (AURO) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

AURO Finance Qiymət Proqnozu (USD)

AURO Finance (AURO) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? AURO Finance (AURO) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? AURO Finance üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

AURO Finance qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

AURO Aktivindən Yerli Valyutalara

AURO Finance (AURO) Tokenomikası

AURO Finance (AURO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. AURO tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: AURO Finance (AURO) Haqq;nda Suallar

Bugünkü AURO Finance (AURO) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı AURO qiyməti 0,00167602 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
AURO / USD cari qiyməti nədir?
AURO / USD cari qiyməti $ 0,00167602 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
AURO Finance üçün bazar dəyəri nədir?
AURO üçün bazar dəyəri $ 176,75K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
AURO aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
AURO aktivinin dövriyyədə olan təklifi 105,82M USD təşkil edir.
AURO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
AURO ATH qiyməti olan 0,00737474 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı AURO qiyməti (ATL) nədir?
AURO ATL qiyməti olan 0,00162986 USD dəyərinə endi.
AURO ticarət həcmi nədir?
AURO üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
AURO bu il daha da yüksələcək?
AURO bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün AURO qiymət proqnozuna baxın.
AURO Finance (AURO) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

