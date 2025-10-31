Bugünkü canlı AU79 qiyməti 0,02023637 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində AU79 / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də AU79 qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı AU79 qiyməti 0,02023637 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində AU79 / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də AU79 qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

$0,02013617
$0,02013617$0,02013617
-7,90%1D
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir.
AU79 (AU79) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:29:13 (UTC+8)

AU79 (AU79) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,01954514
$ 0,01954514$ 0,01954514
24 saat Aşağı
$ 0,02239298
$ 0,02239298$ 0,02239298
24 saat Yüksək

$ 0,01954514
$ 0,01954514$ 0,01954514

$ 0,02239298
$ 0,02239298$ 0,02239298

$ 0,03850425
$ 0,03850425$ 0,03850425

$ 0,00608277
$ 0,00608277$ 0,00608277

+0,19%

-8,17%

+0,39%

+0,39%

AU79 (AU79) canlı qiyməti $0,02023637. AU79 son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,01954514 və ən yüksək $ 0,02239298 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. AU79 üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,03850425, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00608277 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, AU79 son bir saat ərzində +0,19%, 24 saat ərzində -8,17% və son 7 gündə isə +0,39% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

AU79 (AU79) Bazar Məlumatları

$ 20,23M
$ 20,23M$ 20,23M

--
----

$ 20,23M
$ 20,23M$ 20,23M

999,87M
999,87M 999,87M

999.871.299,4034237
999.871.299,4034237 999.871.299,4034237

AU79 üzrə cari Bazar Dəyəri $ 20,23M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. AU79 üzrə dövriyyədə olan təklif 999,87M, ümumi təklif isə 999871299.4034237 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 20,23M təşkil edir.

AU79 (AU79) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində AU79 / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00180196539630084.
Son 30 gündə AU79 / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0064123612.
Son 60 gündə AU79 / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0008484300.
Son 90 gündə AU79 / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,012816202641674522.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,00180196539630084-8,17%
30 Gün$ -0,0064123612-31,68%
60 Gün$ -0,0008484300-4,19%
90 Gün$ +0,012816202641674522+172,72%

AU79 (AU79) Nədir?

AU79 = Symbolism + Story. There are 118 elements on the periodic table. Gold is number 79 — the most culturally powerful number in human history. But $AU79 isn't just chemistry, It's alchemical storytelling. A symbol every king, banker, and prepper has trusted for 5,000 years, Now re-coded for the digital age.

This isn't just a meme coin but It's a closed-loop narrative weapon engineered for belief.

Its Utility is store of Value and aim is to Flip the Gold Market.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

AU79 (AU79) Mənbəyi

AU79 Qiymət Proqnozu (USD)

AU79 (AU79) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? AU79 (AU79) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? AU79 üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

AU79 qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

AU79 Aktivindən Yerli Valyutalara

AU79 (AU79) Tokenomikası

AU79 (AU79) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. AU79 tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: AU79 (AU79) Haqq;nda Suallar

Bugünkü AU79 (AU79) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı AU79 qiyməti 0,02023637 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
AU79 / USD cari qiyməti nədir?
AU79 / USD cari qiyməti $ 0,02023637 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
AU79 üçün bazar dəyəri nədir?
AU79 üçün bazar dəyəri $ 20,23M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
AU79 aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
AU79 aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,87M USD təşkil edir.
AU79 üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
AU79 ATH qiyməti olan 0,03850425 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı AU79 qiyməti (ATL) nədir?
AU79 ATL qiyməti olan 0,00608277 USD dəyərinə endi.
AU79 ticarət həcmi nədir?
AU79 üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
AU79 bu il daha da yüksələcək?
AU79 bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün AU79 qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:29:13 (UTC+8)

AU79 (AU79) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

