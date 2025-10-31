Bugünkü canlı Atua AI qiyməti 0,00001145 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TUA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TUA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Atua AI qiyməti 0,00001145 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TUA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TUA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Siyahıya alınmadı

1 TUA / USD Canlı Qiyməti:

--
----
+3,50%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Atua AI (TUA) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:29:06 (UTC+8)

Atua AI (TUA) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00001075
$ 0,00001075$ 0,00001075
24 saat Aşağı
$ 0,0000114
$ 0,0000114$ 0,0000114
24 saat Yüksək

$ 0,00001075
$ 0,00001075$ 0,00001075

$ 0,0000114
$ 0,0000114$ 0,0000114

$ 0,001502
$ 0,001502$ 0,001502

$ 0,00000711
$ 0,00000711$ 0,00000711

+0,66%

+3,56%

+1,37%

+1,37%

Atua AI (TUA) canlı qiyməti $0,00001145. TUA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00001075 və ən yüksək $ 0,0000114 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. TUA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,001502, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00000711 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, TUA son bir saat ərzində +0,66%, 24 saat ərzində +3,56% və son 7 gündə isə +1,37% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Atua AI (TUA) Bazar Məlumatları

$ 56,95K
$ 56,95K$ 56,95K

--
----

$ 56,95K
$ 56,95K$ 56,95K

5,00B
5,00B 5,00B

5.000.000.000,0
5.000.000.000,0 5.000.000.000,0

Atua AI üzrə cari Bazar Dəyəri $ 56,95K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. TUA üzrə dövriyyədə olan təklif 5,00B, ümumi təklif isə 5000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 56,95K təşkil edir.

Atua AI (TUA) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Atua AI / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Atua AI / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000028703.
Son 60 gündə Atua AI / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000062255.
Son 90 gündə Atua AI / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,000020154144587556294.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+3,56%
30 Gün$ -0,0000028703-25,06%
60 Gün$ -0,0000062255-54,37%
90 Gün$ -0,000020154144587556294-63,77%

Atua AI (TUA) Nədir?

Atua AI is a game-changing on-chain platform that empowers Web3 users with advanced AI tools for content creation. From generating text and images to writing code in multiple languages, Atua AI seamlessly integrates with existing systems and leverages blockchain for secure, scalable operations. With support for over 53 languages, it's a versatile solution for businesses and developers looking to elevate their productivity and creativity in the digital era.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Atua AI Qiymət Proqnozu (USD)

Atua AI (TUA) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Atua AI (TUA) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Atua AI üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Atua AI qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

TUA Aktivindən Yerli Valyutalara

Atua AI (TUA) Tokenomikası

Atua AI (TUA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. TUA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Atua AI (TUA) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Atua AI (TUA) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı TUA qiyməti 0,00001145 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
TUA / USD cari qiyməti nədir?
TUA / USD cari qiyməti $ 0,00001145 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Atua AI üçün bazar dəyəri nədir?
TUA üçün bazar dəyəri $ 56,95K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
TUA aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
TUA aktivinin dövriyyədə olan təklifi 5,00B USD təşkil edir.
TUA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
TUA ATH qiyməti olan 0,001502 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı TUA qiyməti (ATL) nədir?
TUA ATL qiyməti olan 0,00000711 USD dəyərinə endi.
TUA ticarət həcmi nədir?
TUA üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
TUA bu il daha da yüksələcək?
TUA bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün TUA qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:29:06 (UTC+8)

Atua AI (TUA) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

