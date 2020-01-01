Athena DexFi (ATHX) Tokenomikası
Athena DexFi (ATHX) Məlumatları
Athena DexFi emerges as an investment platform dedicated to less experienced investors in the world of cryptocurrencies and investments. Its distinctive feature lies in the opportunity to participate in investments, presales, or trading contracts managed entirely by third parties. Designed for investment funds or traders who securely manage their clients' funds, the platform ensures that managers do not have complete control, preventing movements outside the platform and unspecified purchases. Users can participate using USDT BEP20, avoiding the need to create wallets on other chains or personally sell tokens, and they will receive returns already converted into USDT BEP20 without further action required. On Athena DexFi, fees are solely based on user earnings, with no charges for participation or in case of no profit, with a percentage of profits allocated to the manager and the platform. This system promotes the advancement of only the best managers, incentivizing them to continuously improve. Fees increase based on the level achieved, which can be enhanced by locking ATH, the platform's native token. In addition to presales, users can access decentralized trading contracts that allow them to follow their favorite traders, similar to copytrading. Among the advanced features of these contracts are limit orders, stop loss, stop market, and lending. Every user has the opportunity to open their own contract, and every manager has a trackable history on the blockchain. On Athena, one cannot claim to be skilled unless they truly are.
Athena DexFi (ATHX) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Athena DexFi (ATHX) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Athena DexFi (ATHX) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Athena DexFi (ATHX) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum ATHX token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
ATHX tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq ATHX tokenomikasını başa düşdünüzsə, ATHX tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.