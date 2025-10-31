Bugünkü canlı AstraZeneca xStock qiyməti 82,38 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində AZNX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də AZNX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı AstraZeneca xStock qiyməti 82,38 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində AZNX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də AZNX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

AstraZeneca xStock Qiyməti (AZNX)

Siyahıya alınmadı

1 AZNX / USD Canlı Qiyməti:

$82,39
$82,39$82,39
+0,10%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
AstraZeneca xStock (AZNX) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:28:51 (UTC+8)

AstraZeneca xStock (AZNX) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 81,11
$ 81,11$ 81,11
24 saat Aşağı
$ 85,01
$ 85,01$ 85,01
24 saat Yüksək

$ 81,11
$ 81,11$ 81,11

$ 85,01
$ 85,01$ 85,01

$ 289,64
$ 289,64$ 289,64

$ 71,27
$ 71,27$ 71,27

+0,00%

+0,05%

-0,58%

-0,58%

AstraZeneca xStock (AZNX) canlı qiyməti $82,38. AZNX son 24 saat ərzində ən aşağı $ 81,11 və ən yüksək $ 85,01 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. AZNX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 289,64, ən aşağı qiyməti isə $ 71,27 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, AZNX son bir saat ərzində +0,00%, 24 saat ərzində +0,05% və son 7 gündə isə -0,58% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

AstraZeneca xStock (AZNX) Bazar Məlumatları

$ 185,89K
$ 185,89K$ 185,89K

--
----

$ 2,27M
$ 2,27M$ 2,27M

2,26K
2,26K 2,26K

27.577,42164935
27.577,42164935 27.577,42164935

AstraZeneca xStock üzrə cari Bazar Dəyəri $ 185,89K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. AZNX üzrə dövriyyədə olan təklif 2,26K, ümumi təklif isə 27577.42164935 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 2,27M təşkil edir.

AstraZeneca xStock (AZNX) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində AstraZeneca xStock / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,03858416.
Son 30 gündə AstraZeneca xStock / USD qiymət dəyişikliyi $ +6,2506154520.
Son 60 gündə AstraZeneca xStock / USD qiymət dəyişikliyi $ +3,0476728140.
Son 90 gündə AstraZeneca xStock / USD qiymət dəyişikliyi $ +8,39164336223202.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,03858416+0,05%
30 Gün$ +6,2506154520+7,59%
60 Gün$ +3,0476728140+3,70%
90 Gün$ +8,39164336223202+11,34%

AstraZeneca xStock (AZNX) Nədir?

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır.

AstraZeneca xStock (AZNX) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

AstraZeneca xStock Qiymət Proqnozu (USD)

AstraZeneca xStock (AZNX) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? AstraZeneca xStock (AZNX) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? AstraZeneca xStock üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

AstraZeneca xStock qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

AZNX Aktivindən Yerli Valyutalara

AstraZeneca xStock (AZNX) Tokenomikası

AstraZeneca xStock (AZNX) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. AZNX tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: AstraZeneca xStock (AZNX) Haqq;nda Suallar

Bugünkü AstraZeneca xStock (AZNX) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı AZNX qiyməti 82,38 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
AZNX / USD cari qiyməti nədir?
AZNX / USD cari qiyməti $ 82,38 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
AstraZeneca xStock üçün bazar dəyəri nədir?
AZNX üçün bazar dəyəri $ 185,89K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
AZNX aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
AZNX aktivinin dövriyyədə olan təklifi 2,26K USD təşkil edir.
AZNX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
AZNX ATH qiyməti olan 289,64 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı AZNX qiyməti (ATL) nədir?
AZNX ATL qiyməti olan 71,27 USD dəyərinə endi.
AZNX ticarət həcmi nədir?
AZNX üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
AZNX bu il daha da yüksələcək?
AZNX bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün AZNX qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:28:51 (UTC+8)

AstraZeneca xStock (AZNX) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

