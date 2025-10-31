Bugünkü canlı AssetMantle qiyməti 0,00011064 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MNTL / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MNTL qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı AssetMantle qiyməti 0,00011064 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MNTL / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MNTL qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

AssetMantle Logosu

AssetMantle Qiyməti (MNTL)

Siyahıya alınmadı

1 MNTL / USD Canlı Qiyməti:

$0,00011064
$0,00011064
-21,70%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
AssetMantle (MNTL) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:28:16 (UTC+8)

AssetMantle (MNTL) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00008257
$ 0,00008257
24 saat Aşağı
$ 0,00014164
$ 0,00014164
24 saat Yüksək

$ 0,00008257
$ 0,00008257

$ 0,00014164
$ 0,00014164

$ 0,831444
$ 0,831444

$ 0,00007345
$ 0,00007345

-1,54%

-21,78%

-21,05%

-21,05%

AssetMantle (MNTL) canlı qiyməti $0,00011064. MNTL son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00008257 və ən yüksək $ 0,00014164 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MNTL üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,831444, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00007345 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MNTL son bir saat ərzində -1,54%, 24 saat ərzində -21,78% və son 7 gündə isə -21,05% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

AssetMantle (MNTL) Bazar Məlumatları

$ 255,43K
$ 255,43K

--
--

$ 256,57K
$ 256,57K

2,31B
2,31B

2.319.003.164,752571
2.319.003.164,752571

AssetMantle üzrə cari Bazar Dəyəri $ 255,43K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. MNTL üzrə dövriyyədə olan təklif 2,31B, ümumi təklif isə 2319003164.752571 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 256,57K təşkil edir.

AssetMantle (MNTL) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində AssetMantle / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə AssetMantle / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000467352.
Son 60 gündə AssetMantle / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000590297.
Son 90 gündə AssetMantle / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0001706417144628524.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-21,78%
30 Gün$ -0,0000467352-42,24%
60 Gün$ -0,0000590297-53,35%
90 Gün$ -0,0001706417144628524-60,66%

AssetMantle (MNTL) Nədir?

AssetMantle is a multi-tenant NFT marketplace framework that enables creators and collectors to securely mint, own, and trade digital assets on its fast-finality blockchain.

The AssetMantle no-code toolset enables creators to create customized assets and marketplaces in a permission-less manner.

Collectors can own the assets minted across these marketplaces and compatible chains in a singular wallet that can be transacted with minimal gas and a lower carbon footprint.

Built on the interNFT standard, AssetMantle implements an end-to-end stack of open-source modular tools that developers can modify to fit advanced use cases.

The objective of AssetMantle is to provide a platform that enables a diverse set of NFTs use cases that extend beyond arts and collectibles and can potentially change the representation of rights and ownership of real-world assets like real estate and other commodities.

Mantle (MNTL) is the token for the AssetMantle ecosystem.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

AssetMantle (MNTL) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

AssetMantle Qiymət Proqnozu (USD)

AssetMantle (MNTL) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? AssetMantle (MNTL) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? AssetMantle üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

AssetMantle qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

MNTL Aktivindən Yerli Valyutalara

AssetMantle (MNTL) Tokenomikası

AssetMantle (MNTL) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MNTL tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: AssetMantle (MNTL) Haqq;nda Suallar

Bugünkü AssetMantle (MNTL) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MNTL qiyməti 0,00011064 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MNTL / USD cari qiyməti nədir?
MNTL / USD cari qiyməti $ 0,00011064 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
AssetMantle üçün bazar dəyəri nədir?
MNTL üçün bazar dəyəri $ 255,43K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MNTL aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MNTL aktivinin dövriyyədə olan təklifi 2,31B USD təşkil edir.
MNTL üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MNTL ATH qiyməti olan 0,831444 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MNTL qiyməti (ATL) nədir?
MNTL ATL qiyməti olan 0,00007345 USD dəyərinə endi.
MNTL ticarət həcmi nədir?
MNTL üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
MNTL bu il daha da yüksələcək?
MNTL bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MNTL qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:28:16 (UTC+8)

AssetMantle (MNTL) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

$109.783,44

$3.865,09

$0,03030

$186,53

$0,9999

$3.865,09

$109.783,44

$186,53

$2,4842

$0,18537

$0,00000

$0,002930

$0,00920

$0,0002723

$0,0024982

$0,0024982

$0,0830

$0,0000000000000000000000036990

$0,31321

$0,036043

