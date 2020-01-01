Asap Sniper Bot (ASAP) Tokenomikası
Asap Sniper Bot (ASAP) Məlumatları
Auto discord dex sniper BOT The fastest discord DEX (uniswap, pancakeswap ) sniper bot , Be the first to buy the next 1000X tokens. Features The fatest discord dex sniper bot.
New Token listing Manual Buy/Sell Auto-Buying Degen Vault Hold & Earn
Auto - Buying Automatically buy any token while asleep using Asap auto buying sniping feature. Degen Vault 20% of the taxed funds will be loaded in the bot which we will be used to ape into new tokens and share profits with holders .
Asap Sniper Bot (ASAP) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Asap Sniper Bot (ASAP) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Asap Sniper Bot (ASAP) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Asap Sniper Bot (ASAP) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum ASAP token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
ASAP tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq ASAP tokenomikasını başa düşdünüzsə, ASAP tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
ASAP Qiymət Proqnozu
ASAP kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? ASAP qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?
MEXC dünya üzrə milyonlarla istifadəçi tərəfindən etibar edilən ən qabaqcıl kriptovalyuta birjalarından biridir. Yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq MEXC sizin kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuzdur.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.