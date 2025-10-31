Bugünkü canlı Aria Premier Launch qiyməti 0,929529 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində APL / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də APL qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Aria Premier Launch qiyməti 0,929529 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində APL / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də APL qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

APL Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

APL Qiymət Məlumatları

APL Rəsmi Veb-saytı

APL Tokenomikası

APL Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Aria Premier Launch Logosu

Aria Premier Launch Qiyməti (APL)

Siyahıya alınmadı

1 APL / USD Canlı Qiyməti:

$0,929446
$0,929446$0,929446
-0,50%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Aria Premier Launch (APL) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:27:39 (UTC+8)

Aria Premier Launch (APL) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,928896
$ 0,928896$ 0,928896
24 saat Aşağı
$ 0,936917
$ 0,936917$ 0,936917
24 saat Yüksək

$ 0,928896
$ 0,928896$ 0,928896

$ 0,936917
$ 0,936917$ 0,936917

$ 1,005
$ 1,005$ 1,005

$ 0,782058
$ 0,782058$ 0,782058

-0,00%

-0,52%

-0,28%

-0,28%

Aria Premier Launch (APL) canlı qiyməti $0,929529. APL son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,928896 və ən yüksək $ 0,936917 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. APL üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 1,005, ən aşağı qiyməti isə $ 0,782058 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, APL son bir saat ərzində -0,00%, 24 saat ərzində -0,52% və son 7 gündə isə -0,28% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Aria Premier Launch (APL) Bazar Məlumatları

$ 10,04M
$ 10,04M$ 10,04M

--
----

$ 10,04M
$ 10,04M$ 10,04M

10,80M
10,80M 10,80M

10.798.041,99797505
10.798.041,99797505 10.798.041,99797505

Aria Premier Launch üzrə cari Bazar Dəyəri $ 10,04M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. APL üzrə dövriyyədə olan təklif 10,80M, ümumi təklif isə 10798041.99797505 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 10,04M təşkil edir.

Aria Premier Launch (APL) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Aria Premier Launch / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0049367400551041.
Son 30 gündə Aria Premier Launch / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0272688486.
Son 60 gündə Aria Premier Launch / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0330140814.
Son 90 gündə Aria Premier Launch / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0011728539140425.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0049367400551041-0,52%
30 Gün$ +0,0272688486+2,93%
60 Gün$ +0,0330140814+3,55%
90 Gün$ -0,0011728539140425-0,12%

Aria Premier Launch (APL) Nədir?

$APL is Aria’s first IPRWA token representing the portfolio of IP and music rights brought onchain, also known as the Aria Premiere Launch portfolio.

The $APL, or Aria Premiere Launch, portfolio includes partial copyright ownership to songs by artists such as: Justin Bieber, Miley Cyrus, BLACKPINK, and Selena Gomez. Revenue is generated through royalties associated with the songs and recordings which come by way of streaming, synchronization, and public performance revenues. These royalties will be distributed to token holders and are projected to earn between 5-8 % annualized.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Aria Premier Launch (APL) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Aria Premier Launch Qiymət Proqnozu (USD)

Aria Premier Launch (APL) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Aria Premier Launch (APL) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Aria Premier Launch üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Aria Premier Launch qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

APL Aktivindən Yerli Valyutalara

Aria Premier Launch (APL) Tokenomikası

Aria Premier Launch (APL) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. APL tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Aria Premier Launch (APL) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Aria Premier Launch (APL) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı APL qiyməti 0,929529 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
APL / USD cari qiyməti nədir?
APL / USD cari qiyməti $ 0,929529 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Aria Premier Launch üçün bazar dəyəri nədir?
APL üçün bazar dəyəri $ 10,04M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
APL aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
APL aktivinin dövriyyədə olan təklifi 10,80M USD təşkil edir.
APL üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
APL ATH qiyməti olan 1,005 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı APL qiyməti (ATL) nədir?
APL ATL qiyməti olan 0,782058 USD dəyərinə endi.
APL ticarət həcmi nədir?
APL üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
APL bu il daha da yüksələcək?
APL bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün APL qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:27:39 (UTC+8)

Aria Premier Launch (APL) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.795,39
$109.795,39$109.795,39

+1,93%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.868,10
$3.868,10$3.868,10

+2,49%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03028
$0,03028$0,03028

+20,87%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,63
$186,63$186,63

+0,83%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.868,10
$3.868,10$3.868,10

+2,49%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.795,39
$109.795,39$109.795,39

+1,93%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,63
$186,63$186,63

+0,83%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4855
$2,4855$2,4855

+1,29%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18546
$0,18546$0,18546

+2,65%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002930
$0,002930$0,002930

-41,40%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00920
$0,00920$0,00920

-8,00%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002723
$0,0002723$0,0002723

+335,68%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0025015
$0,0025015$0,0025015

+2.679,44%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0025015
$0,0025015$0,0025015

+2.679,44%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0860
$0,0860$0,0860

+2.587,50%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000036990
$0,0000000000000000000000036990$0,0000000000000000000000036990

+639,80%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,31217
$0,31217$0,31217

+151,56%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,036043
$0,036043$0,036043

+93,57%