Archie the Cigar Poodle Qiyməti (ARCHIE)
Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) canlı qiyməti --. ARCHIE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. ARCHIE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.
Qısamüddətli performans baxımından, ARCHIE son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə 0,00% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.
Archie the Cigar Poodle üzrə cari Bazar Dəyəri $ 16,28K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. ARCHIE üzrə dövriyyədə olan təklif 976,74M, ümumi təklif isə 976735590.642499 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 16,28K təşkil edir.
Bu gün ərzində Archie the Cigar Poodle / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Archie the Cigar Poodle / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Archie the Cigar Poodle / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Archie the Cigar Poodle / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
|Dövr
|Dəyişiklik (USD)
|Dəyişiklik (%)
|Bu gün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|+15,11%
|60 Gün
|$ 0
|-17,23%
|90 Gün
|$ 0
|--
Meet Archie a 4 year old mini poodle full of life and love who has a 50% chance of beating an illness . Dev created this project because he can’t live with the fact of losing his soulmate , therefore to ensure his beloved pet lives forever in cyberspace he launched this project. Help us immortalize Archie and make him a legendary top dog ❤ Paws-itive vibes only, and a good cigar never hurts!" The perfect blend of humor, style, and joy. Whether you’re a dog lover, a cigar aficionado, or just someone who appreciates a good laugh, Archie is sure to bring a smile to your face.
So, get ready to join the pack and make some un-fur-gettable memories with Archie the Cigar Poodle! Let’s make billions together and smoke it all !
