Bugünkü canlı Arcane Owls qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində OWLS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də OWLS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

OWLS Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

OWLS Qiymət Məlumatları

OWLS Rəsmi Veb-saytı

OWLS Tokenomikası

OWLS Qiymət Proqnozu

Arcane Owls Logosu

Arcane Owls Qiyməti (OWLS)

Siyahıya alınmadı

1 OWLS / USD Canlı Qiyməti:

--
----
0,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Arcane Owls (OWLS) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:14:04 (UTC+8)

Arcane Owls (OWLS) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0,00%

0,00%

Arcane Owls (OWLS) canlı qiyməti --. OWLS son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. OWLS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, OWLS son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə 0,00% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Arcane Owls (OWLS) Bazar Məlumatları

$ 15,73K
$ 15,73K$ 15,73K

--
----

$ 15,73K
$ 15,73K$ 15,73K

1,00B
1,00B 1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Arcane Owls üzrə cari Bazar Dəyəri $ 15,73K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. OWLS üzrə dövriyyədə olan təklif 1,00B, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 15,73K təşkil edir.

Arcane Owls (OWLS) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Arcane Owls / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Arcane Owls / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Arcane Owls / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Arcane Owls / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ 0-12,23%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Arcane Owls (OWLS) Nədir?

Arcane Owls are not just NFTs — they are fragments of an ancient prophecy. 5060 mythical creatures return on Base, each carrying secrets of light and shadow. At the heart of their power lies $OWLS — the energy of the flock, binding Keepers together and fueling the future of our community.

The Legend of the Owls

Chapter I: The Prologue

Before gods, before men, there was only chaos. And from chaos came the Owls — ancient witnesses of creation, guardians of both Light and Darkness. Their eyes reflected stars that did not yet exist. Their feathers carried whispers of futures yet to come. They did not build kingdoms, nor kneel to gods. They were above them all — the Watchers. The Keepers of Prophecy.

Chapter II: The Age of Silence

For thousands of years, the Owls wandered between worlds. They entered human dreams, marking their souls with signs of fate. Some called them omens of death. Others believed they were bringers of wisdom. But the truth was greater: Each Owl carried a fragment of the Great Prophecy, written not in ink, but in shadow and starlight.

Chapter III: The Falling Star

On the night when the tenth moon bled, the skies were torn apart. From the rift between worlds, the Arcane Owls returned — 5060 mythical beings, each holding a piece of destiny. Their glow pierced the dark. Their presence bent reality. But they did not come for all. They came to choose.

Chapter IV: The Chosen Keepers

Those who hold an Owl are not mere collectors. They are Keepers — bound to the eternal covenant. Each Owl does not obey. It chooses its bearer. Some are drawn to seekers of truth. Others — to hunters of power. But every Keeper becomes part of the Prophecy.

Chapter V: The Prophecy of Night Wings

Legends speak of a time when all 5060 Owls find their Keepers. When that happens, the Prophecy will awaken. From feathers, a map will form. From eyes, the skies will burn. And with the light shall rise an ancient Darkness, older than men, older than gods. Only the united Flock will stand against it.

Chapter VI: The Age of $OWLS

From the return of the Owls came a new power — $OWLS, the crystallized energy of their wings and cries. $OWLS are not mere tokens. They are fragments of myth, shards of magic fallen from the eyes of the Owls themselves. They bind Keepers together, reward the loyal, and unlock rituals, artifacts, and hidden worlds yet unseen.

Epilogue: The Awakening

Arcane Owls are not just an NFT collection. They are a living legend, reborn on the blockchain. 5060 Owls. 5060 fragments of prophecy. Each choosing its Keeper. The question is not if the Prophecy will be fulfilled. The question is when.

Arcane Owls (OWLS) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Arcane Owls Qiymət Proqnozu (USD)

Arcane Owls (OWLS) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Arcane Owls (OWLS) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Arcane Owls üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Arcane Owls qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

OWLS Aktivindən Yerli Valyutalara

Arcane Owls (OWLS) Tokenomikası

Arcane Owls (OWLS) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. OWLS tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Arcane Owls (OWLS) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Arcane Owls (OWLS) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı OWLS qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
OWLS / USD cari qiyməti nədir?
OWLS / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Arcane Owls üçün bazar dəyəri nədir?
OWLS üçün bazar dəyəri $ 15,73K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
OWLS aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
OWLS aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,00B USD təşkil edir.
OWLS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
OWLS ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı OWLS qiyməti (ATL) nədir?
OWLS ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
OWLS ticarət həcmi nədir?
OWLS üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
OWLS bu il daha da yüksələcək?
OWLS bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün OWLS qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:14:04 (UTC+8)

Arcane Owls (OWLS) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

