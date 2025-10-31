Bugünkü canlı Arcana Network qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində XAR / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də XAR qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Arcana Network qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində XAR / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də XAR qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Arcana Network Qiyməti (XAR)

$0,00072286
0,00%1D
Arcana Network (XAR) Canlı Qiymət Qrafiki
Arcana Network (XAR) Qiymət Məlumatları (USD)

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 1,52
$ 0
+1,11%

+1,11%

Arcana Network (XAR) canlı qiyməti --. XAR son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. XAR üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 1,52, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, XAR son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə +1,11% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Arcana Network (XAR) Bazar Məlumatları

$ 482,89K
$ 482,89K$ 482,89K

--
----

$ 722,86K
$ 722,86K$ 722,86K

668,03M
668,03M 668,03M

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Arcana Network üzrə cari Bazar Dəyəri $ 482,89K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. XAR üzrə dövriyyədə olan təklif 668,03M, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 722,86K təşkil edir.

Arcana Network (XAR) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Arcana Network / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Arcana Network / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Arcana Network / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Arcana Network / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ 0-22,29%
60 Gün$ 0-71,26%
90 Gün$ 0--

Arcana Network (XAR) Nədir?

Arcana is a leading Chain Abstraction Protocol that lets users instantly spend assets across multiple chains from a single unified balance—no bridging needed. It is compatible with all self-custody wallets and supports seamless transactions across EVM and non-EVM chains. A seamless, bridgeless, and near-instant experience.

Web3 ecosystem has exploded with 100s of L1s, L2s, rollups, sidechains, and appchains, adding immense friction for users trying new chains, while chains struggle to attract and retain users and maintain TVL. Arcana solves this by providing unified balances, auto-funding gas fees with stablecoins, and near-instant multi-chain transactions.

Key differentiators of $XAR’s Chain Abstraction Protocol:

  • EOA Wallet-Based Orchestration: Users can bring existing wallet addresses without locking funds or depositing into new accounts—maintaining full self-custody of assets.
  • Gas Efficiency: Upto 5X lower gas fees compared to smart contract-based chain abstraction protocols
  • Universal Addresses: Arcana does not create app-specific wallets that require users to deposit tokens. So users assets remain in a single wallet, accessible across apps —even on apps that do not support chain abstraction.

The Chain Abstraction protocol is live on Testnet, with a Mainnet release planned for Q1 2025. Users can experience Chain Abstraction through Arcana Wallet, a Chrome extension launched in Oct 2024, or via the SDK integrated by app developers.

Arcana’s Other Products Include:

  1. Arcana Auth SDK: An easy way for developers to onboard users and provide them with a non-custodial wallet. Users can log in using their email or social accounts and instantly receive a secure in-app wallet—no passwords, seed phrases, or installations required. It’s the fastest decentralized social login in Web3, with a sub-5-second login time

Across previously launched products, Arcana has experienced tremendous growth. Arcana Auth has generated over 4 Million wallets with 5,000+ apps deployed, since its launch in February 2023.

Since its inception in 2021, Arcana has raised 4.5Mn+ USD from leading investors and founders in the ecosystem such as Balaji Srinivasan, Founders of Polygon, Polygon Ventures, Woodstock, Republic Crypto, Digital Currency Group, Fenbushi, and 40+ investors. Arcana’s native token, $XAR, had its Reg D public token sale on the Republic platform on November 29, 2023, and is listed on Bybit, Gate, and MEXC.

Arcana Network Qiymət Proqnozu (USD)

Arcana Network (XAR) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Arcana Network (XAR) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Arcana Network üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Arcana Network qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

XAR Aktivindən Yerli Valyutalara

Arcana Network (XAR) Tokenomikası

Arcana Network (XAR) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. XAR tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Arcana Network (XAR) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Arcana Network (XAR) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı XAR qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
XAR / USD cari qiyməti nədir?
XAR / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Arcana Network üçün bazar dəyəri nədir?
XAR üçün bazar dəyəri $ 482,89K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
XAR aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
XAR aktivinin dövriyyədə olan təklifi 668,03M USD təşkil edir.
XAR üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
XAR ATH qiyməti olan 1,52 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı XAR qiyməti (ATL) nədir?
XAR ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
XAR ticarət həcmi nədir?
XAR üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
XAR bu il daha da yüksələcək?
XAR bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün XAR qiymət proqnozuna baxın.
Arcana Network (XAR) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

