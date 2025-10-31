Bugünkü canlı Aptos Futures qiyməti 0,00001962 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində APF / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də APF qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Aptos Futures qiyməti 0,00001962 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində APF / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də APF qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Aptos Futures Qiyməti (APF)

Siyahıya alınmadı

1 APF / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-1,50%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Aptos Futures (APF) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:13:56 (UTC+8)

Aptos Futures (APF) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00001891
$ 0,00001891$ 0,00001891
24 saat Aşağı
$ 0,00002016
$ 0,00002016$ 0,00002016
24 saat Yüksək

$ 0,00001891
$ 0,00001891$ 0,00001891

$ 0,00002016
$ 0,00002016$ 0,00002016

$ 0,00078764
$ 0,00078764$ 0,00078764

$ 0,0000173
$ 0,0000173$ 0,0000173

-0,23%

-1,57%

-2,17%

-2,17%

Aptos Futures (APF) canlı qiyməti $0,00001962. APF son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00001891 və ən yüksək $ 0,00002016 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. APF üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00078764, ən aşağı qiyməti isə $ 0,0000173 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, APF son bir saat ərzində -0,23%, 24 saat ərzində -1,57% və son 7 gündə isə -2,17% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Aptos Futures (APF) Bazar Məlumatları

$ 16,71K
$ 16,71K$ 16,71K

--
----

$ 19,62K
$ 19,62K$ 19,62K

851,89M
851,89M 851,89M

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Aptos Futures üzrə cari Bazar Dəyəri $ 16,71K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. APF üzrə dövriyyədə olan təklif 851,89M, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 19,62K təşkil edir.

Aptos Futures (APF) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Aptos Futures / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Aptos Futures / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000047863.
Son 60 gündə Aptos Futures / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000163459.
Son 90 gündə Aptos Futures / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-1,57%
30 Gün$ -0,0000047863-24,39%
60 Gün$ -0,0000163459-83,31%
90 Gün$ 0--

Aptos Futures (APF) Nədir?

AptosFutures ($APF) is a decentralized leverage trading platform built to provide ultra-low fees, precise liquidation, and a bot-free trading environment. The project focuses on fair derivatives trading, multi-chain staking, and community-driven growth.

The native token, $APF, powers the ecosystem by reinforcing liquidity through staking, enabling referral rewards, and supporting community campaigns such as airdrops and quiz games.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Aptos Futures (APF) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Aptos Futures Qiymət Proqnozu (USD)

Aptos Futures (APF) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Aptos Futures (APF) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Aptos Futures üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Aptos Futures qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

APF Aktivindən Yerli Valyutalara

Aptos Futures (APF) Tokenomikası

Aptos Futures (APF) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. APF tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Aptos Futures (APF) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Aptos Futures (APF) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı APF qiyməti 0,00001962 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
APF / USD cari qiyməti nədir?
APF / USD cari qiyməti $ 0,00001962 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Aptos Futures üçün bazar dəyəri nədir?
APF üçün bazar dəyəri $ 16,71K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
APF aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
APF aktivinin dövriyyədə olan təklifi 851,89M USD təşkil edir.
APF üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
APF ATH qiyməti olan 0,00078764 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı APF qiyməti (ATL) nədir?
APF ATL qiyməti olan 0,0000173 USD dəyərinə endi.
APF ticarət həcmi nədir?
APF üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
APF bu il daha da yüksələcək?
APF bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün APF qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:13:56 (UTC+8)

Aptos Futures (APF) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

