Bugünkü canlı Apillon qiyməti 0,00378588 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində NCTR / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də NCTR qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Apillon qiyməti 0,00378588 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində NCTR / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də NCTR qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

NCTR Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

NCTR Qiymət Məlumatları

NCTR Whitepaper

NCTR Rəsmi Veb-saytı

NCTR Tokenomikası

NCTR Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Apillon Logosu

Apillon Qiyməti (NCTR)

Siyahıya alınmadı

1 NCTR / USD Canlı Qiyməti:

$0,00378588
$0,00378588$0,00378588
0,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Apillon (NCTR) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:26:47 (UTC+8)

Apillon (NCTR) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,04553041
$ 0,04553041$ 0,04553041

$ 0,00289909
$ 0,00289909$ 0,00289909

--

--

0,00%

0,00%

Apillon (NCTR) canlı qiyməti $0,00378588. NCTR son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. NCTR üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,04553041, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00289909 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, NCTR son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə 0,00% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Apillon (NCTR) Bazar Məlumatları

$ 156,47K
$ 156,47K$ 156,47K

--
----

$ 567,88K
$ 567,88K$ 567,88K

41,79M
41,79M 41,79M

150.000.000,0
150.000.000,0 150.000.000,0

Apillon üzrə cari Bazar Dəyəri $ 156,47K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. NCTR üzrə dövriyyədə olan təklif 41,79M, ümumi təklif isə 150000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 567,88K təşkil edir.

Apillon (NCTR) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Apillon / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Apillon / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0005076690.
Son 60 gündə Apillon / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0000762063.
Son 90 gündə Apillon / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ -0,0005076690-13,40%
60 Gün$ +0,0000762063+2,01%
90 Gün$ 0--

Apillon (NCTR) Nədir?

Apillon is a comprehensive Web3 development platform designed for developers and businesses venturing into Web3. It simplifies blockchain development with an intuitive UI, seamless API integration and unified pricing, enabling simpler dapp creation.

With Apillon, developers can create a complex and fully-functional Web3-based product in just days, harnessing the services provided by different parachains but without the need to employ them individually and from scratch or to spend years mastering the technical knowledge. This way, they can focus more on the functionalities of their Web3 product than the underlying blockchain complexity and drastically shorten its go-to-market timeline.

With nearly 150k developers onboarded, Apillon is rapidly becoming the go-to platform in the Web3 ecosystem.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Apillon (NCTR) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Apillon Qiymət Proqnozu (USD)

Apillon (NCTR) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Apillon (NCTR) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Apillon üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Apillon qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

NCTR Aktivindən Yerli Valyutalara

Apillon (NCTR) Tokenomikası

Apillon (NCTR) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. NCTR tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Apillon (NCTR) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Apillon (NCTR) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı NCTR qiyməti 0,00378588 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
NCTR / USD cari qiyməti nədir?
NCTR / USD cari qiyməti $ 0,00378588 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Apillon üçün bazar dəyəri nədir?
NCTR üçün bazar dəyəri $ 156,47K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
NCTR aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
NCTR aktivinin dövriyyədə olan təklifi 41,79M USD təşkil edir.
NCTR üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
NCTR ATH qiyməti olan 0,04553041 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı NCTR qiyməti (ATL) nədir?
NCTR ATL qiyməti olan 0,00289909 USD dəyərinə endi.
NCTR ticarət həcmi nədir?
NCTR üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
NCTR bu il daha da yüksələcək?
NCTR bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün NCTR qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:26:47 (UTC+8)

Apillon (NCTR) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.774,28
$109.774,28$109.774,28

+1,91%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.867,64
$3.867,64$3.867,64

+2,48%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03024
$0,03024$0,03024

+20,71%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,51
$186,51$186,51

+0,77%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.867,64
$3.867,64$3.867,64

+2,48%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.774,28
$109.774,28$109.774,28

+1,91%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,51
$186,51$186,51

+0,77%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4829
$2,4829$2,4829

+1,18%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18539
$0,18539$0,18539

+2,61%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002930
$0,002930$0,002930

-41,40%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00920
$0,00920$0,00920

-8,00%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002723
$0,0002723$0,0002723

+335,68%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0024614
$0,0024614$0,0024614

+2.634,88%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0024614
$0,0024614$0,0024614

+2.634,88%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0887
$0,0887$0,0887

+2.671,87%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000036990
$0,0000000000000000000000036990$0,0000000000000000000000036990

+639,80%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,31467
$0,31467$0,31467

+153,58%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,036215
$0,036215$0,036215

+94,49%