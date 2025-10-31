Bugünkü canlı Anzens USDA qiyməti 1,017 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində USDA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də USDA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Anzens USDA qiyməti 1,017 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində USDA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də USDA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Anzens USDA Logosu

Anzens USDA Qiyməti (USDA)

Siyahıya alınmadı

1 USDA / USD Canlı Qiyməti:

$1,018
$1,018
+1,40%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Anzens USDA (USDA) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:26:24 (UTC+8)

Anzens USDA (USDA) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,979304
$ 0,979304
24 saat Aşağı
$ 1,023
$ 1,023
24 saat Yüksək

$ 0,979304
$ 0,979304

$ 1,023
$ 1,023

$ 1,11
$ 1,11

$ 0,529751
$ 0,529751

+0,24%

+1,26%

-0,89%

-0,89%

Anzens USDA (USDA) canlı qiyməti $1,017. USDA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,979304 və ən yüksək $ 1,023 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. USDA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 1,11, ən aşağı qiyməti isə $ 0,529751 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, USDA son bir saat ərzində +0,24%, 24 saat ərzində +1,26% və son 7 gündə isə -0,89% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Anzens USDA (USDA) Bazar Məlumatları

$ 10,25M
$ 10,25M

--
--

$ 10,25M
$ 10,25M

10,08M
10,08M

10.081.677,0
10.081.677,0

Anzens USDA üzrə cari Bazar Dəyəri $ 10,25M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. USDA üzrə dövriyyədə olan təklif 10,08M, ümumi təklif isə 10081677.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 10,25M təşkil edir.

Anzens USDA (USDA) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Anzens USDA / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,01265428.
Son 30 gündə Anzens USDA / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0240434055.
Son 60 gündə Anzens USDA / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0249410097.
Son 90 gündə Anzens USDA / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0207868566541166.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,01265428+1,26%
30 Gün$ +0,0240434055+2,36%
60 Gün$ +0,0249410097+2,45%
90 Gün$ +0,0207868566541166+2,09%

Anzens USDA (USDA) Nədir?

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Anzens USDA (USDA) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Anzens USDA Qiymət Proqnozu (USD)

Anzens USDA (USDA) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Anzens USDA (USDA) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Anzens USDA üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Anzens USDA qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

USDA Aktivindən Yerli Valyutalara

Anzens USDA (USDA) Tokenomikası

Anzens USDA (USDA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. USDA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Anzens USDA (USDA) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Anzens USDA (USDA) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı USDA qiyməti 1,017 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
USDA / USD cari qiyməti nədir?
USDA / USD cari qiyməti $ 1,017 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Anzens USDA üçün bazar dəyəri nədir?
USDA üçün bazar dəyəri $ 10,25M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
USDA aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
USDA aktivinin dövriyyədə olan təklifi 10,08M USD təşkil edir.
USDA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
USDA ATH qiyməti olan 1,11 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı USDA qiyməti (ATL) nədir?
USDA ATL qiyməti olan 0,529751 USD dəyərinə endi.
USDA ticarət həcmi nədir?
USDA üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
USDA bu il daha da yüksələcək?
USDA bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün USDA qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:26:24 (UTC+8)

Anzens USDA (USDA) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

$109.766,48

$3.868,54

$0,03024

$186,51

$1,0000

$3.868,54

$109.766,48

$186,51

$2,4833

$0,18537

$0,00000

$0,002930

$0,00920

$0,0002722

$0,0025883

$0,0025883

$0,0887

$0,0000000000000000000000036990

$0,31578

$0,036136

