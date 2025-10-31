Bugünkü canlı Anvil qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ANVL / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ANVL qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Anvil qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ANVL / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ANVL qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Anvil Qiyməti (ANVL)

Siyahıya alınmadı

1 ANVL / USD Canlı Qiyməti:

$0.00088383
$0.00088383
-12.40%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Anvil (ANVL) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:26:17 (UTC+8)

Anvil (ANVL) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0
24 saat Aşağı
$ 0.00106553
$ 0.00106553
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0

$ 0.00106553
$ 0.00106553

$ 0.00929021
$ 0.00929021

$ 0
$ 0

-0.02%

-12.49%

+60.17%

+60.17%

Anvil (ANVL) canlı qiyməti --. ANVL son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0.00106553 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. ANVL üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0.00929021, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, ANVL son bir saat ərzində -0.02%, 24 saat ərzində -12.49% və son 7 gündə isə +60.17% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Anvil (ANVL) Bazar Məlumatları

$ 70.88M
$ 70.88M

--
--

$ 88.38M
$ 88.38M

80.20B
80.20B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0

Anvil üzrə cari Bazar Dəyəri $ 70.88M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. ANVL üzrə dövriyyədə olan təklif 80.20B, ümumi təklif isə 100000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 88.38M təşkil edir.

Anvil (ANVL) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Anvil / USD qiymət dəyişikliyi $ -0.000126177998950616.
Son 30 gündə Anvil / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Anvil / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Anvil / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0.000126177998950616-12.49%
30 Gün$ 0+763.01%
60 Gün$ 0-20.88%
90 Gün$ 0--

Anvil (ANVL) Nədir?

Anvil is a system of Ethereum-based smart contracts that manages collateral and issues fully secured credit. A primary example is a letter of credit (LOC), analogous to a paper bank cheque drawing verified funds, providing an economic guarantee of payment.

Anvil enables transparency and trustless verification of assets, thereby reducing counterparty risk. The protocol is designed for maximum efficiency and extensibility to incorporate collateral throughout decentralized and traditional finance.

What can Anvil be used for? Anvil is a unified protocol for asset provision, designed explicitly for safety, simplicity, and composability as a primitive building block in the development of other applications.

Payments: LOCs offer security for both online and in-store digital payment transactions.

Counterparty credit: LOCs can be accepted on centralized exchanges to secure instant deposits for immediate trading or more efficient liquidity provision.

Asset bridging: LOCs can facilitate immediate cross-platform transactions. LOCs can also secure deposit or withdrawal transactions on layer 2 (L2) implementations. In instances where a platform integrates Anvil LOCs, immediate, on-demand asset transfers can be safely executed.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Anvil (ANVL) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Anvil Qiymət Proqnozu (USD)

Anvil (ANVL) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Anvil (ANVL) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Anvil üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Anvil qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

ANVL Aktivindən Yerli Valyutalara

Anvil (ANVL) Tokenomikası

Anvil (ANVL) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. ANVL tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Anvil (ANVL) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Anvil (ANVL) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı ANVL qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
ANVL / USD cari qiyməti nədir?
ANVL / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Anvil üçün bazar dəyəri nədir?
ANVL üçün bazar dəyəri $ 70.88M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
ANVL aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
ANVL aktivinin dövriyyədə olan təklifi 80.20B USD təşkil edir.
ANVL üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
ANVL ATH qiyməti olan 0.00929021 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı ANVL qiyməti (ATL) nədir?
ANVL ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
ANVL ticarət həcmi nədir?
ANVL üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
ANVL bu il daha da yüksələcək?
ANVL bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün ANVL qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:26:17 (UTC+8)

Anvil (ANVL) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

$109,783.07

$3,868.97

$0.03054

$186.52

$0.9999

$3,868.97

$109,783.07

$186.52

$2.4828

$0.18535

$0.00000

$0.002930

$0.00920

$0.0002722

$0.0025878

$0.0025878

$0.0882

$0.0000000000000000000000034992

$0.31666

$0.036084

