Bugünkü canlı ANT COLONY qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ANTS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ANTS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

--
----
+3,10%1D
ANT COLONY (ANTS) Canlı Qiymət Qrafiki
ANT COLONY (ANTS) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,0019544
$ 0,0019544$ 0,0019544

$ 0
$ 0$ 0

+0,02%

+3,10%

-9,53%

-9,53%

ANT COLONY (ANTS) canlı qiyməti --. ANTS son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. ANTS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,0019544, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, ANTS son bir saat ərzində +0,02%, 24 saat ərzində +3,10% və son 7 gündə isə -9,53% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

ANT COLONY (ANTS) Bazar Məlumatları

$ 12,98K
$ 12,98K$ 12,98K

--
----

$ 12,98K
$ 12,98K$ 12,98K

999,10M
999,10M 999,10M

999.102.160,356059
999.102.160,356059 999.102.160,356059

ANT COLONY üzrə cari Bazar Dəyəri $ 12,98K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. ANTS üzrə dövriyyədə olan təklif 999,10M, ümumi təklif isə 999102160.356059 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 12,98K təşkil edir.

ANT COLONY (ANTS) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində ANT COLONY / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə ANT COLONY / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə ANT COLONY / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə ANT COLONY / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+3,10%
30 Gün$ 0-20,34%
60 Gün$ 0-34,26%
90 Gün$ 0--

ANT COLONY (ANTS) Nədir?

A group where we all pretend to be ants in an ant colony. There are big groups like that on FB. We recreate it on X and have our own token. It is a fully community driven fun project with a very engaged members. We are growing like a colony and our sthrenght lies in our commitment, cooperation and determination. We work, eat, drink and protect our queen together. It's one for all, and all for the colony.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

ANT COLONY (ANTS) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

ANT COLONY Qiymət Proqnozu (USD)

ANT COLONY (ANTS) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? ANT COLONY (ANTS) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? ANT COLONY üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

ANT COLONY qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

ANTS Aktivindən Yerli Valyutalara

ANT COLONY (ANTS) Tokenomikası

ANT COLONY (ANTS) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. ANTS tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: ANT COLONY (ANTS) Haqq;nda Suallar

Bugünkü ANT COLONY (ANTS) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı ANTS qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
ANTS / USD cari qiyməti nədir?
ANTS / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
ANT COLONY üçün bazar dəyəri nədir?
ANTS üçün bazar dəyəri $ 12,98K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
ANTS aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
ANTS aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,10M USD təşkil edir.
ANTS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
ANTS ATH qiyməti olan 0,0019544 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı ANTS qiyməti (ATL) nədir?
ANTS ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
ANTS ticarət həcmi nədir?
ANTS üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
ANTS bu il daha da yüksələcək?
ANTS bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün ANTS qiymət proqnozuna baxın.
ANT COLONY (ANTS) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

