ANIMA (ANIMA) Tokenomikası
ANIMA (ANIMA) Məlumatları
What is the project about? Realm is a World-Building and Exploration game rooted in GameFi. Realmers build and sustain the economy of the Realmverse through strategic planning and resource management. Adventurers roam the Realmverse in search of their Origin story. Earn LootBoxes, Battle other Adventurers, complete Missions and Transcend into brand new Variants every month.
What makes your project unique? Realm is founded on three principles: Creating a strong foundational community, providing ownership to players and providing real world value to its users.
We are passionate about bringing projects together to create an interoperable experience for all users in the Web3 space.
Our focus is on GameFi elements tied with beautiful artworks and compelling stories.
History of your project. We started back in Sept 2021 with a vision for what a gaming experience could look like in Web3. Over time, our vision has evolved and have teamed up with the Treasure Ecosystem as our long term visions aligned.
What’s next for your project? We've been building non-stop since 2021 and we are excited to launch our upcoming suite of features that will bring our interoperable dream to life.
What can your token be used for? ANIMA is used by players to level up their characters, earn LootBoxes and gamified staking. We've had a burn rate of up to 90%.
ANIMA (ANIMA) Tokenomikası və Qiymət Analizi
ANIMA (ANIMA) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
ANIMA (ANIMA) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
ANIMA (ANIMA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum ANIMA token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
ANIMA tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq ANIMA tokenomikasını başa düşdünüzsə, ANIMA tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
ANIMA Qiymət Proqnozu
ANIMA kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? ANIMA qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.