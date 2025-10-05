Bugünkü canlı ANGL TOKEN qiyməti 0,00342289 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ANGL / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ANGL qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı ANGL TOKEN qiyməti 0,00342289 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ANGL / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ANGL qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

ANGL Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

ANGL Qiymət Məlumatları

ANGL Whitepaper

ANGL Rəsmi Veb-saytı

ANGL Tokenomikası

ANGL Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

ANGL TOKEN Logosu

ANGL TOKEN Qiyməti (ANGL)

Siyahıya alınmadı

1 ANGL / USD Canlı Qiyməti:

$0,00342289
$0,00342289$0,00342289
+0,90%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
ANGL TOKEN (ANGL) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-05 16:32:17 (UTC+8)

ANGL TOKEN (ANGL) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00332667
$ 0,00332667$ 0,00332667
24 saat Aşağı
$ 0,00383102
$ 0,00383102$ 0,00383102
24 saat Yüksək

$ 0,00332667
$ 0,00332667$ 0,00332667

$ 0,00383102
$ 0,00383102$ 0,00383102

$ 0,01037575
$ 0,01037575$ 0,01037575

$ 0
$ 0$ 0

-10,53%

+0,95%

-0,81%

-0,81%

ANGL TOKEN (ANGL) canlı qiyməti $0,00342289. ANGL son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00332667 və ən yüksək $ 0,00383102 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. ANGL üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,01037575, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, ANGL son bir saat ərzində -10,53%, 24 saat ərzində +0,95% və son 7 gündə isə -0,81% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

ANGL TOKEN (ANGL) Bazar Məlumatları

$ 735,92K
$ 735,92K$ 735,92K

--
----

$ 3,42M
$ 3,42M$ 3,42M

215,00M
215,00M 215,00M

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

ANGL TOKEN üzrə cari Bazar Dəyəri $ 735,92K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. ANGL üzrə dövriyyədə olan təklif 215,00M, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 3,42M təşkil edir.

ANGL TOKEN (ANGL) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində ANGL TOKEN / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə ANGL TOKEN / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0001624441.
Son 60 gündə ANGL TOKEN / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0007822087.
Son 90 gündə ANGL TOKEN / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00348646692260592.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+0,95%
30 Gün$ -0,0001624441-4,74%
60 Gün$ -0,0007822087-22,85%
90 Gün$ -0,00348646692260592-50,46%

ANGL TOKEN (ANGL) Nədir?

$ANGL is a decentralized utility token that powers the Angel Twin ecosystem, combining artificial intelligence and blockchain to enable user ownership of AI-driven automation, content, and identity. It facilitates secure, real-time AI interactions while allowing individuals, creators, and businesses to monetize AI services and participate in the growing AI economy. The project aims to make AI accessible, transparent, and financially rewarding for global users.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

ANGL TOKEN (ANGL) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

ANGL TOKEN Qiymət Proqnozu (USD)

ANGL TOKEN (ANGL) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? ANGL TOKEN (ANGL) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? ANGL TOKEN üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

ANGL TOKEN qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

ANGL Aktivindən Yerli Valyutalara

ANGL TOKEN (ANGL) Tokenomikası

ANGL TOKEN (ANGL) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. ANGL tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: ANGL TOKEN (ANGL) Haqq;nda Suallar

Bugünkü ANGL TOKEN (ANGL) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı ANGL qiyməti 0,00342289 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
ANGL / USD cari qiyməti nədir?
ANGL / USD cari qiyməti $ 0,00342289 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
ANGL TOKEN üçün bazar dəyəri nədir?
ANGL üçün bazar dəyəri $ 735,92K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
ANGL aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
ANGL aktivinin dövriyyədə olan təklifi 215,00M USD təşkil edir.
ANGL üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
ANGL ATH qiyməti olan 0,01037575 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı ANGL qiyməti (ATL) nədir?
ANGL ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
ANGL ticarət həcmi nədir?
ANGL üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
ANGL bu il daha da yüksələcək?
ANGL bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün ANGL qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-05 16:32:17 (UTC+8)

ANGL TOKEN (ANGL) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-04 13:39:16Zəncirdə Məlumatlar
ABŞ Ethereum Spot ETF Dünən 233,5 Milyon Dollar Xalis Daxilolma Qeydə Alıb
10-04 11:26:38Sektor Yenilikləri
USDC Emissiyası 75 Milyardı Keçir, Bazar Payı 24.9%-ə Çatır
10-03 10:20:00Sektor Yenilikləri
Ümumi kripto bazar kapitallaşması 4,2 trilyon dollardan yuxarı qayıdır, 24 saat ərzində 2,3% artımla
10-03 05:17:00Sektor Yenilikləri
Bitcoin avqust ayının ortalarından bəri ilk dəfə $120,000 həddini keçdi
10-01 14:11:00Sektor Yenilikləri
Dünən ABŞ-ın Ethereum spot ETF-ləri $127.5 milyon xalis daxilolmalar qeydə alıb, Bitcoin spot ETF-ləri isə $430 milyon xalis daxilolmalar qeydə alıb
09-30 18:14:00Sektor Yenilikləri
Cari əsas CEX və DEX maliyyələşdirmə dərəcələri bazarın neytral olduğunu, lakin bir qədər ayı meylinin olduğunu göstərir

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.