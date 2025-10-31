Bugünkü canlı Alvey Chain qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində WALV / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də WALV qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Alvey Chain qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində WALV / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də WALV qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

WALV Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

WALV Qiymət Məlumatları

WALV Rəsmi Veb-saytı

WALV Tokenomikası

WALV Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Alvey Chain Logosu

Alvey Chain Qiyməti (WALV)

Siyahıya alınmadı

1 WALV / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-5,60%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Alvey Chain (WALV) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:13:15 (UTC+8)

Alvey Chain (WALV) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,18533
$ 0,18533$ 0,18533

$ 0
$ 0$ 0

+2,38%

-5,60%

+12,34%

+12,34%

Alvey Chain (WALV) canlı qiyməti --. WALV son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. WALV üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,18533, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, WALV son bir saat ərzində +2,38%, 24 saat ərzində -5,60% və son 7 gündə isə +12,34% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Alvey Chain (WALV) Bazar Məlumatları

$ 11,14K
$ 11,14K$ 11,14K

--
----

$ 14,53K
$ 14,53K$ 14,53K

116,77M
116,77M 116,77M

152.312.732,0
152.312.732,0 152.312.732,0

Alvey Chain üzrə cari Bazar Dəyəri $ 11,14K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. WALV üzrə dövriyyədə olan təklif 116,77M, ümumi təklif isə 152312732.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 14,53K təşkil edir.

Alvey Chain (WALV) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Alvey Chain / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Alvey Chain / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Alvey Chain / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Alvey Chain / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-5,60%
30 Gün$ 0-29,94%
60 Gün$ 0-87,06%
90 Gün$ 0--

Alvey Chain (WALV) Nədir?

Alvey is a decentralised POS blockchain with a wide range of utilities including, building your own meme tokens, NFTs, and smart contracts, to create value on top of our chain.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Alvey Chain (WALV) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Alvey Chain Qiymət Proqnozu (USD)

Alvey Chain (WALV) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Alvey Chain (WALV) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Alvey Chain üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Alvey Chain qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

WALV Aktivindən Yerli Valyutalara

Alvey Chain (WALV) Tokenomikası

Alvey Chain (WALV) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. WALV tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Alvey Chain (WALV) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Alvey Chain (WALV) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı WALV qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
WALV / USD cari qiyməti nədir?
WALV / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Alvey Chain üçün bazar dəyəri nədir?
WALV üçün bazar dəyəri $ 11,14K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
WALV aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
WALV aktivinin dövriyyədə olan təklifi 116,77M USD təşkil edir.
WALV üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
WALV ATH qiyməti olan 0,18533 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı WALV qiyməti (ATL) nədir?
WALV ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
WALV ticarət həcmi nədir?
WALV üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
WALV bu il daha da yüksələcək?
WALV bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün WALV qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:13:15 (UTC+8)

Alvey Chain (WALV) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.808,78
$109.808,78$109.808,78

+1,95%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.842,27
$3.842,27$3.842,27

+1,81%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03064
$0,03064$0,03064

+22,31%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,33
$186,33$186,33

+0,67%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.842,27
$3.842,27$3.842,27

+1,81%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.808,78
$109.808,78$109.808,78

+1,95%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,33
$186,33$186,33

+0,67%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4897
$2,4897$2,4897

+1,46%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18522
$0,18522$0,18522

+2,51%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

WhisperFi Logosu

WhisperFi

WISP

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,003100
$0,003100$0,003100

-38,00%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00983
$0,00983$0,00983

-1,70%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0491
$0,0491$0,0491

+1.434,37%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000016999
$0,0000000000000000000000016999$0,0000000000000000000000016999

+239,98%

Deepswap Protocol Logosu

Deepswap Protocol

DSP

$0,000000000000000000000123
$0,000000000000000000000123$0,000000000000000000000123

+161,70%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0038974
$0,0038974$0,0038974

+95,94%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,033773
$0,033773$0,033773

+81,38%