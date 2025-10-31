Bugünkü canlı Alpaca Finance qiyməti 0,0078475 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ALPACA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ALPACA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Alpaca Finance qiyməti 0,0078475 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ALPACA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ALPACA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

ALPACA Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:24:49 (UTC+8)

Alpaca Finance (ALPACA) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00779275
$ 0,00779275$ 0,00779275
24 saat Aşağı
$ 0,00889708
$ 0,00889708$ 0,00889708
24 saat Yüksək

$ 0,00779275
$ 0,00779275$ 0,00779275

$ 0,00889708
$ 0,00889708$ 0,00889708

$ 8,78
$ 8,78$ 8,78

$ 0,00779275
$ 0,00779275$ 0,00779275

-0,33%

-11,79%

-17,59%

-17,59%

Alpaca Finance (ALPACA) canlı qiyməti $0,0078475. ALPACA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00779275 və ən yüksək $ 0,00889708 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. ALPACA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 8,78, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00779275 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, ALPACA son bir saat ərzində -0,33%, 24 saat ərzində -11,79% və son 7 gündə isə -17,59% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Alpaca Finance (ALPACA) Bazar Məlumatları

$ 1,19M
$ 1,19M$ 1,19M

--
----

$ 1,19M
$ 1,19M$ 1,19M

151,67M
151,67M 151,67M

151.668.641,6027096
151.668.641,6027096 151.668.641,6027096

Alpaca Finance üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,19M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. ALPACA üzrə dövriyyədə olan təklif 151,67M, ümumi təklif isə 151668641.6027096 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,19M təşkil edir.

Alpaca Finance (ALPACA) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Alpaca Finance / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,001049584119448414.
Son 30 gündə Alpaca Finance / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0039194958.
Son 60 gündə Alpaca Finance / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0042628130.
Son 90 gündə Alpaca Finance / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,01558066068425544.

Dövr Dəyişiklik (USD) Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,001049584119448414-11,79%
30 Gün$ -0,0039194958-49,94%
60 Gün$ -0,0042628130-54,32%
90 Gün$ -0,01558066068425544-66,50%

Alpaca Finance (ALPACA) Nədir?

Alpaca Finance is the first leveraged yield farming protocol on Binance Smart Chain. We are a fair launch project with no pre-sale, no investor, and no pre-mine. Our protocol will allow user to open a leveraged yield farming position by borrowing from our deposit vaults.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Alpaca Finance Qiymət Proqnozu (USD)

Alpaca Finance (ALPACA) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Alpaca Finance (ALPACA) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Alpaca Finance üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

ALPACA Aktivindən Yerli Valyutalara

Alpaca Finance (ALPACA) Tokenomikası

Alpaca Finance (ALPACA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. ALPACA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Alpaca Finance (ALPACA) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Alpaca Finance (ALPACA) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı ALPACA qiyməti 0,0078475 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
ALPACA / USD cari qiyməti nədir?
ALPACA / USD cari qiyməti $ 0,0078475 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Alpaca Finance üçün bazar dəyəri nədir?
ALPACA üçün bazar dəyəri $ 1,19M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
ALPACA aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
ALPACA aktivinin dövriyyədə olan təklifi 151,67M USD təşkil edir.
ALPACA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
ALPACA ATH qiyməti olan 8,78 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı ALPACA qiyməti (ATL) nədir?
ALPACA ATL qiyməti olan 0,00779275 USD dəyərinə endi.
ALPACA ticarət həcmi nədir?
ALPACA üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
ALPACA bu il daha da yüksələcək?
ALPACA bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün ALPACA qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:24:49 (UTC+8)

Alpaca Finance (ALPACA) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8) Növ Məlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

