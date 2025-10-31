Bugünkü canlı ALLINDOGE qiyməti 0,00483452 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ALLINDOGE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ALLINDOGE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı ALLINDOGE qiyməti 0,00483452 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ALLINDOGE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ALLINDOGE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

ALLINDOGE Qiyməti (ALLINDOGE)

Siyahıya alınmadı

1 ALLINDOGE / USD Canlı Qiyməti:

$0,00483452
$0,00483452$0,00483452
-4,80%1D
mexc
USD
ALLINDOGE (ALLINDOGE) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:24:27 (UTC+8)

ALLINDOGE (ALLINDOGE) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,0045802
$ 0,0045802$ 0,0045802
24 saat Aşağı
$ 0,00527448
$ 0,00527448$ 0,00527448
24 saat Yüksək

$ 0,0045802
$ 0,0045802$ 0,0045802

$ 0,00527448
$ 0,00527448$ 0,00527448

$ 0,01291751
$ 0,01291751$ 0,01291751

$ 0,00438126
$ 0,00438126$ 0,00438126

+0,64%

-4,80%

-12,36%

-12,36%

ALLINDOGE (ALLINDOGE) canlı qiyməti $0,00483452. ALLINDOGE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,0045802 və ən yüksək $ 0,00527448 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. ALLINDOGE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,01291751, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00438126 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, ALLINDOGE son bir saat ərzində +0,64%, 24 saat ərzində -4,80% və son 7 gündə isə -12,36% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

ALLINDOGE (ALLINDOGE) Bazar Məlumatları

$ 4,80M
$ 4,80M$ 4,80M

--
----

$ 4,80M
$ 4,80M$ 4,80M

994,36M
994,36M 994,36M

994.363.350,352716
994.363.350,352716 994.363.350,352716

ALLINDOGE üzrə cari Bazar Dəyəri $ 4,80M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. ALLINDOGE üzrə dövriyyədə olan təklif 994,36M, ümumi təklif isə 994363350.352716 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 4,80M təşkil edir.

ALLINDOGE (ALLINDOGE) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində ALLINDOGE / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,000244115843030731.
Son 30 gündə ALLINDOGE / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0005938042.
Son 60 gündə ALLINDOGE / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0011271475.
Son 90 gündə ALLINDOGE / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,004575881328044353.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,000244115843030731-4,80%
30 Gün$ -0,0005938042-12,28%
60 Gün$ -0,0011271475-23,31%
90 Gün$ -0,004575881328044353-48,62%

ALLINDOGE (ALLINDOGE) Nədir?

ALLINDOGE is building AgentOS, a next-generation AI operating system that breaks down the wall between Web2 and Web3 and builds a unified intelligent interaction layer. Users don't need to pay attention to complicated technical details, the system realizes seamless connection and collaboration between on-chain protocols and off-chain services with the help of advanced cross-chain technology and intelligent routing. You only need to express your real intention, and AI can intelligently analyze the demand, plan the optimal execution path, automatically complete cross-chain, cross-protocol and cross-platform operations, and continuously optimize the strategy according to the market dynamics.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

ALLINDOGE (ALLINDOGE) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

ALLINDOGE Qiymət Proqnozu (USD)

ALLINDOGE (ALLINDOGE) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? ALLINDOGE (ALLINDOGE) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? ALLINDOGE üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

ALLINDOGE qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

ALLINDOGE Aktivindən Yerli Valyutalara

ALLINDOGE (ALLINDOGE) Tokenomikası

ALLINDOGE (ALLINDOGE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. ALLINDOGE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: ALLINDOGE (ALLINDOGE) Haqq;nda Suallar

Bugünkü ALLINDOGE (ALLINDOGE) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı ALLINDOGE qiyməti 0,00483452 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
ALLINDOGE / USD cari qiyməti nədir?
ALLINDOGE / USD cari qiyməti $ 0,00483452 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
ALLINDOGE üçün bazar dəyəri nədir?
ALLINDOGE üçün bazar dəyəri $ 4,80M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
ALLINDOGE aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
ALLINDOGE aktivinin dövriyyədə olan təklifi 994,36M USD təşkil edir.
ALLINDOGE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
ALLINDOGE ATH qiyməti olan 0,01291751 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı ALLINDOGE qiyməti (ATL) nədir?
ALLINDOGE ATL qiyməti olan 0,00438126 USD dəyərinə endi.
ALLINDOGE ticarət həcmi nədir?
ALLINDOGE üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
ALLINDOGE bu il daha da yüksələcək?
ALLINDOGE bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün ALLINDOGE qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:24:27 (UTC+8)

ALLINDOGE (ALLINDOGE) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

