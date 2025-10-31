Bugünkü canlı all you had to do was qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində NOTHING / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də NOTHING qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı all you had to do was qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində NOTHING / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də NOTHING qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

all you had to do was Logosu

all you had to do was Qiyməti (NOTHING)

Siyahıya alınmadı

1 NOTHING / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-4,10%1D
mexc
USD
all you had to do was (NOTHING) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:12:52 (UTC+8)

all you had to do was (NOTHING) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,0011783
$ 0,0011783$ 0,0011783

$ 0
$ 0$ 0

--

-4,18%

-3,94%

-3,94%

all you had to do was (NOTHING) canlı qiyməti --. NOTHING son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. NOTHING üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,0011783, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, NOTHING son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -4,18% və son 7 gündə isə -3,94% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

all you had to do was (NOTHING) Bazar Məlumatları

$ 10,63K
$ 10,63K$ 10,63K

--
----

$ 10,63K
$ 10,63K$ 10,63K

998,98M
998,98M 998,98M

998.980.533,650403
998.980.533,650403 998.980.533,650403

all you had to do was üzrə cari Bazar Dəyəri $ 10,63K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. NOTHING üzrə dövriyyədə olan təklif 998,98M, ümumi təklif isə 998980533.650403 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 10,63K təşkil edir.

all you had to do was (NOTHING) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində all you had to do was / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə all you had to do was / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə all you had to do was / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə all you had to do was / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-4,18%
30 Gün$ 0-22,66%
60 Gün$ 0-66,22%
90 Gün$ 0--

all you had to do was (NOTHING) Nədir?

all you had to do was (symbol: nothing) is a community-driven meme asset issued as an SPL token on Solana. The project embraces a minimalist do-nothing narrative and positions the token as a social and cultural asset rather than a financial product. It aims to provide a simple way for users to participate in community activities such as social tipping, meme contests, and community events without complex mechanics or financial promises. The focus is on open participation, accessibility on Solana, and transparent on-chain availability via public DEX analytics and explorers.

all you had to do was Qiymət Proqnozu (USD)

all you had to do was (NOTHING) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? all you had to do was (NOTHING) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? all you had to do was üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

all you had to do was qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

NOTHING Aktivindən Yerli Valyutalara

all you had to do was (NOTHING) Tokenomikası

all you had to do was (NOTHING) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. NOTHING tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: all you had to do was (NOTHING) Haqq;nda Suallar

Bugünkü all you had to do was (NOTHING) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı NOTHING qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
NOTHING / USD cari qiyməti nədir?
NOTHING / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
all you had to do was üçün bazar dəyəri nədir?
NOTHING üçün bazar dəyəri $ 10,63K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
NOTHING aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
NOTHING aktivinin dövriyyədə olan təklifi 998,98M USD təşkil edir.
NOTHING üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
NOTHING ATH qiyməti olan 0,0011783 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı NOTHING qiyməti (ATL) nədir?
NOTHING ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
NOTHING ticarət həcmi nədir?
NOTHING üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
NOTHING bu il daha da yüksələcək?
NOTHING bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün NOTHING qiymət proqnozuna baxın.
all you had to do was (NOTHING) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

