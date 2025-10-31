Bugünkü canlı AlgonFX qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ALG / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ALG qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı AlgonFX qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ALG / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ALG qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

$0,00035353
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0,00107509
$ 0
AlgonFX (ALG) canlı qiyməti --. ALG son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. ALG üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00107509, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, ALG son bir saat ərzində +0,12%, 24 saat ərzində -23,50% və son 7 gündə isə -41,27% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

$ 353,52K
--
$ 353,52K
999,94M
999.944.220,9411747
AlgonFX üzrə cari Bazar Dəyəri $ 353,52K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. ALG üzrə dövriyyədə olan təklif 999,94M, ümumi təklif isə 999944220.9411747 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 353,52K təşkil edir.

Bu gün ərzində AlgonFX / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,000108639630976774.
Son 30 gündə AlgonFX / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə AlgonFX / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə AlgonFX / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

AlgonFX (ALG) Nədir?

The $ALG token acts as the financial layer built on top of AlgonFX. A portion of profits, fees from copy-trading, external client subscriptions, and trading rewards are directed into the Trading Treasury. This treasury is then used to fund buybacks and other token-supportive mechanisms, creating a sustainable flywheel that aligns the success of AlgonFX with the growth of $ALG.

AlgonFX is an algorithmic trading system specialized in the Forex market, primarily focusing on the EUR/USD pair. The strategy has been running live for over two years with proven performance, delivering consistent monthly returns, a strong win rate, and controlled drawdowns. Through Bybit TradFi copy-trading, anyone can connect their account and automatically follow the strategy with a minimum deposit starting from $100.

In short, AlgonFX generates consistent returns through algorithmic trading, while $ALG captures and redistributes the value of this performance, allowing holders to benefit from the system’s growth without directly managing trading accounts.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

AlgonFX (ALG) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? AlgonFX (ALG) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? AlgonFX üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

AlgonFX qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

AlgonFX (ALG) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. ALG tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: AlgonFX (ALG) Haqq;nda Suallar

Bugünkü AlgonFX (ALG) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı ALG qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
ALG / USD cari qiyməti nədir?
ALG / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
AlgonFX üçün bazar dəyəri nədir?
ALG üçün bazar dəyəri $ 353,52K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
ALG aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
ALG aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,94M USD təşkil edir.
ALG üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
ALG ATH qiyməti olan 0,00107509 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı ALG qiyməti (ATL) nədir?
ALG ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
ALG ticarət həcmi nədir?
ALG üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
ALG bu il daha da yüksələcək?
ALG bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün ALG qiymət proqnozuna baxın.
Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

