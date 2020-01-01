ALEXIS (ALEXIS) Tokenomikası
Alexis Texas Token
Overview: The Alexis Texas Token is a cryptocurrency project that aims to demonstrate the potential of celebrity-endorsed tokens managed with transparency and integrity. The project is spearheaded by Alexis Texas and Fred Frenchy (her manager / business partner), who collectively ensure the responsible handling and distribution of the tokens.
Token Management:
Ownership: The majority of the tokens are held by Alexis and her manager. There is no dedicated development team, with both Alexis and Frenchy overseeing the project's operations.
Transparency: To ensure transparency and trust, the token holdings are audited daily by a reputable third-party auditor. This rigorous auditing process provides assurance to the token holders about the accurate and fair distribution of the tokens.
Purpose and Benefits: Demonstration of Integrity. The main goal of the Alexis Texas Token is to set a standard in the cryptocurrency world for how celebrity tokens can be managed effectively and ethically.
Special Perks: Holders of the Alexis Texas Token will have access to exclusive perks. These perks may include unique experiences, merchandise, or other benefits directly associated with Alexis Texas, adding intrinsic value to the token beyond its financial worth. There can be also more utilities coming in the future as the team develops on the token.
ALEXIS (ALEXIS) Tokenomikası və Qiymət Analizi
ALEXIS (ALEXIS) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
ALEXIS (ALEXIS) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
ALEXIS (ALEXIS) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum ALEXIS token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
ALEXIS tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq ALEXIS tokenomikasını başa düşdünüzsə, ALEXIS tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
ALEXIS Qiymət Proqnozu
ALEXIS kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? ALEXIS qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.