AKIRA LABS Qiyməti (AKIRA)

Siyahıya alınmadı

1 AKIRA / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-9.10%1D
USD
AKIRA LABS (AKIRA) Canlı Qiymət Qrafiki
AKIRA LABS (AKIRA) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.33%

-9.17%

-3.43%

-3.43%

AKIRA LABS (AKIRA) canlı qiyməti --. AKIRA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. AKIRA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, AKIRA son bir saat ərzində +0.33%, 24 saat ərzində -9.17% və son 7 gündə isə -3.43% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

AKIRA LABS (AKIRA) Bazar Məlumatları

$ 15.12K
$ 15.12K$ 15.12K

--
----

$ 15.13K
$ 15.13K$ 15.13K

979.79M
979.79M 979.79M

980,977,215.849797
980,977,215.849797 980,977,215.849797

AKIRA LABS üzrə cari Bazar Dəyəri $ 15.12K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. AKIRA üzrə dövriyyədə olan təklif 979.79M, ümumi təklif isə 980977215.849797 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 15.13K təşkil edir.

AKIRA LABS (AKIRA) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində AKIRA LABS / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə AKIRA LABS / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə AKIRA LABS / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə AKIRA LABS / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-9.17%
30 Gün$ 0-73.59%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

AKIRA LABS (AKIRA) Nədir?

Akira Labs builds tools to enhance users’ trading experience across multiple blockchains. Our Telegram-based bot allows automated trades, real-time copy trading, and whale tracking, giving traders speed, transparency, and actionable insights. We aim to create a complete ecosystem where users can track markets, make informed decisions, and participate in exclusive products available only to token holders. “Empowering traders"

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

AKIRA LABS (AKIRA) Mənbəyi

AKIRA LABS Qiymət Proqnozu (USD)

AKIRA LABS (AKIRA) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? AKIRA LABS (AKIRA) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? AKIRA LABS üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

AKIRA LABS qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

AKIRA Aktivindən Yerli Valyutalara

AKIRA LABS (AKIRA) Tokenomikası

AKIRA LABS (AKIRA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. AKIRA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: AKIRA LABS (AKIRA) Haqq;nda Suallar

Bugünkü AKIRA LABS (AKIRA) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı AKIRA qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
AKIRA / USD cari qiyməti nədir?
AKIRA / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
AKIRA LABS üçün bazar dəyəri nədir?
AKIRA üçün bazar dəyəri $ 15.12K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
AKIRA aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
AKIRA aktivinin dövriyyədə olan təklifi 979.79M USD təşkil edir.
AKIRA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
AKIRA ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı AKIRA qiyməti (ATL) nədir?
AKIRA ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
AKIRA ticarət həcmi nədir?
AKIRA üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
AKIRA bu il daha da yüksələcək?
AKIRA bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün AKIRA qiymət proqnozuna baxın.
