Bugünkü canlı aixrp qiyməti 0,00020002 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində AIXRP / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də AIXRP qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

AIXRP Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

AIXRP Qiymət Məlumatları

AIXRP Whitepaper

AIXRP Rəsmi Veb-saytı

AIXRP Tokenomikası

AIXRP Qiymət Proqnozu

aixrp Qiyməti (AIXRP)

1 AIXRP / USD Canlı Qiyməti:

$0,00019968
$0,00019968
-11,30%1D
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
aixrp (AIXRP) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:23:31 (UTC+8)

aixrp (AIXRP) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00019697
$ 0,00019697
24 saat Aşağı
$ 0,00022685
$ 0,00022685
24 saat Yüksək

$ 0,00019697
$ 0,00019697

$ 0,00022685
$ 0,00022685

$ 0,00198245
$ 0,00198245

$ 0,00007097
$ 0,00007097

+0,52%

-11,82%

-5,83%

-5,83%

aixrp (AIXRP) canlı qiyməti $0,00020002. AIXRP son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00019697 və ən yüksək $ 0,00022685 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. AIXRP üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00198245, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00007097 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, AIXRP son bir saat ərzində +0,52%, 24 saat ərzində -11,82% və son 7 gündə isə -5,83% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

aixrp (AIXRP) Bazar Məlumatları

$ 58,79K
$ 58,79K

--
--

$ 200,10K
$ 200,10K

293,80M
293,80M

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0

aixrp üzrə cari Bazar Dəyəri $ 58,79K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. AIXRP üzrə dövriyyədə olan təklif 293,80M, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 200,10K təşkil edir.

aixrp (AIXRP) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində aixrp / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə aixrp / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000021523.
Son 60 gündə aixrp / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0001330000.
Son 90 gündə aixrp / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0006750115681742268.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-11,82%
30 Gün$ -0,0000021523-1,07%
60 Gün$ -0,0001330000-66,49%
90 Gün$ -0,0006750115681742268-77,14%

aixrp (AIXRP) Nədir?

A significant portion of $aixrp holdings is dedicated to rewarding community members who produce high-quality content—ranging from in-depth articles, tutorials, and analyses to creative projects and social-media posts that explore $aixrp applications and the wider XRPL ecosystem.

AI-driven evaluation mechanisms will surface and assess top contributions, enabling automated and equitable distribution of $aixrp rewards. This establishes a merit-based SocialFi model in which value flows directly to creators, bypassing centralized platform gatekeepers.

The XRPL’s combination of rapid settlement times, minimal transaction fees, native decentralized exchange functionality, and proven scalability provides an ideal on-chain framework for transparent, cost-effective reward distribution and sustainable community growth.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

aixrp (AIXRP) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

aixrp Qiymət Proqnozu (USD)

aixrp (AIXRP) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? aixrp (AIXRP) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? aixrp üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

aixrp qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

AIXRP Aktivindən Yerli Valyutalara

aixrp (AIXRP) Tokenomikası

aixrp (AIXRP) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. AIXRP tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: aixrp (AIXRP) Haqq;nda Suallar

Bugünkü aixrp (AIXRP) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı AIXRP qiyməti 0,00020002 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
AIXRP / USD cari qiyməti nədir?
AIXRP / USD cari qiyməti $ 0,00020002 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
aixrp üçün bazar dəyəri nədir?
AIXRP üçün bazar dəyəri $ 58,79K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
AIXRP aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
AIXRP aktivinin dövriyyədə olan təklifi 293,80M USD təşkil edir.
AIXRP üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
AIXRP ATH qiyməti olan 0,00198245 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı AIXRP qiyməti (ATL) nədir?
AIXRP ATL qiyməti olan 0,00007097 USD dəyərinə endi.
AIXRP ticarət həcmi nədir?
AIXRP üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
AIXRP bu il daha da yüksələcək?
AIXRP bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün AIXRP qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:23:31 (UTC+8)

aixrp (AIXRP) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

$109.788,71

$3.868,09

$0,03017

$186,62

$0,9999

$3.868,09

$109.788,71

$186,62

$2,4847

$0,18554

$0,00000

$0,002934

$0,00920

$0,0002722

$0,0025892

$0,0025892

$0,0820

$0,0000000000000000000000034992

$0,31889

$0,036498

