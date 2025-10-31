Bugünkü canlı air coin qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində 空气币 / / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də 空气币 / qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı air coin qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində 空气币 / / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də 空气币 / qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

空气币 / Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

空气币 / Qiymət Məlumatları

空气币 / Rəsmi Veb-saytı

空气币 / Tokenomikası

空气币 / Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

air coin Logosu

air coin Qiyməti (空气币 /)

Siyahıya alınmadı

1 空气币 / / USD Canlı Qiyməti:

--
----
+3,60%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
air coin (空气币 /) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:23:08 (UTC+8)

air coin (空气币 /) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00703963
$ 0,00703963$ 0,00703963

$ 0
$ 0$ 0

+0,60%

+3,64%

+2,70%

+2,70%

air coin (空气币 /) canlı qiyməti --. 空气币 / son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. 空气币 / üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00703963, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, 空气币 / son bir saat ərzində +0,60%, 24 saat ərzində +3,64% və son 7 gündə isə +2,70% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

air coin (空气币 /) Bazar Məlumatları

$ 79,87K
$ 79,87K$ 79,87K

--
----

$ 79,87K
$ 79,87K$ 79,87K

1,00B
1,00B 1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

air coin üzrə cari Bazar Dəyəri $ 79,87K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. 空气币 / üzrə dövriyyədə olan təklif 1,00B, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 79,87K təşkil edir.

air coin (空气币 /) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində air coin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə air coin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə air coin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə air coin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+3,64%
30 Gün$ 0+199,77%
60 Gün$ 0+120,34%
90 Gün$ 0--

air coin (空气币 /) Nədir?

In December of 2024, prior to “Useless” coins inception, Binance themselves released an article,

The article went into detail about the different terms the chinese (the biggest demographic on BNB chain) use for crypto and shitcoins,

One of these that stood out ofcourse was, Air coin, or “空气币”.

Below is a brief snippet from said article, highlighting the narrative of BSC’s very own “Useless” Coin:

“Chinese traders also use “air coins” (“空气币”) to describe cryptocurrencies that have no substantial backing or use case. These coins, much like “air” itself, are seen as insubstantial and prone to vanishing.”

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

air coin (空气币 /) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

air coin Qiymət Proqnozu (USD)

air coin (空气币 /) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? air coin (空气币 /) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? air coin üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

air coin qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

空气币 / Aktivindən Yerli Valyutalara

air coin (空气币 /) Tokenomikası

air coin (空气币 /) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. 空气币 / tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: air coin (空气币 /) Haqq;nda Suallar

Bugünkü air coin (空气币 /) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı 空气币 / qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
空气币 / / USD cari qiyməti nədir?
空气币 / / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
air coin üçün bazar dəyəri nədir?
空气币 / üçün bazar dəyəri $ 79,87K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
空气币 / aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
空气币 / aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,00B USD təşkil edir.
空气币 / üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
空气币 / ATH qiyməti olan 0,00703963 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı 空气币 / qiyməti (ATL) nədir?
空气币 / ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
空气币 / ticarət həcmi nədir?
空气币 / üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
空气币 / bu il daha da yüksələcək?
空气币 / bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün 空气币 / qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:23:08 (UTC+8)

air coin (空气币 /) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.798,69
$109.798,69$109.798,69

+1,94%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.869,39
$3.869,39$3.869,39

+2,53%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03085
$0,03085$0,03085

+23,15%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,74
$186,74$186,74

+0,89%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.869,39
$3.869,39$3.869,39

+2,53%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.798,69
$109.798,69$109.798,69

+1,94%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,74
$186,74$186,74

+0,89%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4860
$2,4860$2,4860

+1,31%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18558
$0,18558$0,18558

+2,71%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002929
$0,002929$0,002929

-41,42%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00920
$0,00920$0,00920

-8,00%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002721
$0,0002721$0,0002721

+335,36%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0025899
$0,0025899$0,0025899

+2.777,66%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0025899
$0,0025899$0,0025899

+2.777,66%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0822
$0,0822$0,0822

+2.468,75%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000034992
$0,0000000000000000000000034992$0,0000000000000000000000034992

+599,84%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,31734
$0,31734$0,31734

+155,73%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,036624
$0,036624$0,036624

+96,69%