AI Analysis Token (AIAT) canlı qiyməti $0,36799. AIAT son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,366249 və ən yüksək $ 0,370128 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. AIAT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,918633, ən aşağı qiyməti isə $ 0,21345 oldu.
Qısamüddətli performans baxımından, AIAT son bir saat ərzində -0,07%, 24 saat ərzində -0,31% və son 7 gündə isə +1,42% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.
AI Analysis Token üzrə cari Bazar Dəyəri $ 40,61M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. AIAT üzrə dövriyyədə olan təklif 110,35M, ümumi təklif isə 500000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 183,99M təşkil edir.
Bu gün ərzində AI Analysis Token / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0011498732457207.
Son 30 gündə AI Analysis Token / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0570840071.
Son 60 gündə AI Analysis Token / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0128664023.
Son 90 gündə AI Analysis Token / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,06463985959988773.
|Dövr
|Dəyişiklik (USD)
|Dəyişiklik (%)
|Bu gün
|$ -0,0011498732457207
|-0,31%
|30 Gün
|$ +0,0570840071
|+15,51%
|60 Gün
|$ -0,0128664023
|-3,49%
|90 Gün
|$ +0,06463985959988773
|+21,31%
Launched in 2023, AI Analysis was formed by a diverse team from around the world to create a Holistic ecosystem centred around the world of trading and the integration of cutting-edge artificial intelligence technology.
The origins of the project are rooted in the trading of financial instruments including the FOREX & Cryptocurrency markets. The concept of AI Analysis was created to provide a suite of services to synergistically enhance traders' capabilities across an array of markets with applications at both retail and institutional levels.
These services include the AI Signals service, which analyses financial instruments using a well-established and proven strategy to identify trading opportunities. The AI Analysis Exchange serves as the optimal platform for executing trades, offering low latency, deep liquidity, and tight spreads. The AI Analysis Mastercard provides user-friendly payment solutions, accepted worldwide, including at ATMs, ensuring seamless global transactions for a digital world.
These services are supported and underpinned by the AI Analysis Token (AIAT) providing critical utility across the ecosystem.
|Tarix (UTC+8)
|Növ
|Məlumatlar
|10-31 05:09:00
|Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
|10-31 01:38:24
|Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
|10-30 11:46:23
|Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
|10-30 07:20:09
|Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
|10-28 21:35:49
|Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
|10-28 14:23:33
|Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
