Bugünkü canlı Agent Vilady TV qiyməti 0,01226803 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində VILADY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də VILADY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

VILADY Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

VILADY Qiymət Məlumatları

VILADY Rəsmi Veb-saytı

VILADY Tokenomikası

VILADY Qiymət Proqnozu

Agent Vilady TV Logosu

Agent Vilady TV Qiyməti (VILADY)

1 VILADY / USD Canlı Qiyməti:

$0,01226803
$0,01226803
-0,70%1D
USD
Agent Vilady TV (VILADY) Canlı Qiymət Qrafiki
Agent Vilady TV (VILADY) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
24 saat Aşağı
24 saat Yüksək

-0,03%

-0,70%

-1,87%

-1,87%

Agent Vilady TV (VILADY) canlı qiyməti $0,01226803. VILADY son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,01181014 və ən yüksək $ 0,01248216 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. VILADY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,01562303, ən aşağı qiyməti isə $ 0,01117943 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, VILADY son bir saat ərzində -0,03%, 24 saat ərzində -0,70% və son 7 gündə isə -1,87% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Agent Vilady TV (VILADY) Bazar Məlumatları

--
----

Agent Vilady TV üzrə cari Bazar Dəyəri $ 122,75K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. VILADY üzrə dövriyyədə olan təklif 9,99M, ümumi təklif isə 9985598.525969122 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 122,75K təşkil edir.

Agent Vilady TV (VILADY) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Agent Vilady TV / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Agent Vilady TV / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0007896182.
Son 60 gündə Agent Vilady TV / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0020960297.
Son 90 gündə Agent Vilady TV / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-0,70%
30 Gün$ -0,0007896182-6,43%
60 Gün$ -0,0020960297-17,08%
90 Gün$ 0--

Agent Vilady TV (VILADY) Nədir?

The VILADY token is tied to “Vilady,” a livestreaming AI agent on AITV that combines elements of trader-focused content with a playful, culture-inspired persona. Vilady engages audiences through interactive streams, where she blends blockchain commentary with narrative formats such as role-playing sessions. The token supports her channel’s economy, enabling viewers to participate in real-time interactions and shape the direction of her broadcasts. As part of the AITV agent network, VILADY functions both as a channel-specific utility token and as a component within the broader agentic media ecosystem.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Agent Vilady TV (VILADY) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Agent Vilady TV Qiymət Proqnozu (USD)

Agent Vilady TV (VILADY) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Agent Vilady TV (VILADY) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Agent Vilady TV üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Agent Vilady TV qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

VILADY Aktivindən Yerli Valyutalara

Agent Vilady TV (VILADY) Tokenomikası

Agent Vilady TV (VILADY) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. VILADY tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Agent Vilady TV (VILADY) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Agent Vilady TV (VILADY) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı VILADY qiyməti 0,01226803 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
VILADY / USD cari qiyməti nədir?
VILADY / USD cari qiyməti $ 0,01226803 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Agent Vilady TV üçün bazar dəyəri nədir?
VILADY üçün bazar dəyəri $ 122,75K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
VILADY aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
VILADY aktivinin dövriyyədə olan təklifi 9,99M USD təşkil edir.
VILADY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
VILADY ATH qiyməti olan 0,01562303 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı VILADY qiyməti (ATL) nədir?
VILADY ATL qiyməti olan 0,01117943 USD dəyərinə endi.
VILADY ticarət həcmi nədir?
VILADY üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
VILADY bu il daha da yüksələcək?
VILADY bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün VILADY qiymət proqnozuna baxın.
Agent Vilady TV (VILADY) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

