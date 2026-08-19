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Bugünkü canlı AGENDA 47 qiyməti 0,00170666 USD təşkil edir.A47 bazar həddi 1.706.602 USD təşkil edir. Azərbaycan ərazisində A47 - USD qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!Bugünkü canlı AGENDA 47 qiyməti 0,00170666 USD təşkil edir.A47 bazar həddi 1.706.602 USD təşkil edir. Azərbaycan ərazisində A47 - USD qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!

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AGENDA 47 Qiyməti (A47)

Siyahıya alınmadı

1 A47 / USD Canlı Qiyməti:

$0,00170551
$0,00170551$0,00170551
0,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
AGENDA 47 (A47) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-19 17:45:20 (UTC+8)

AGENDA 47 bugünkü qiyməti

Bu gün canlı AGENDA 47 (A47) qiyməti son 24 saat ərzində olan 0,50% dəyişkənlik ilə $ 0,00170666 təşkil edir. Cari A47 - USD konvertasiya dərəcəsi A47 üzrə $ 0,00170666 təşkil edir.

AGENDA 47 hazırda $ 1.706.602 bazar kapitallaşması ilə #- sıradadır və 999,96M A47 dövriyyədəki kütləyə malikdir. Son 24 saat ərzində A47 bazar aktivliyini əks etdirən $ 0,0016867 (aşağı) və $ 0,00172405 (yüksək) arasında ticarət edilmişdir. Onun indiyə qədərki ən yüksək göstəricisi $ 0,04096493, ən aşağı isə $ 0,0011097 təşkil edir.

Qısamüddətli fəaliyyət göstəricisində A47 son bir saatda +0,22% və son 7 gündə -0,54% hərəkət etmişdir. Ötən gün ümumi treydinq həcmi $ 14,47K səviyyəsinə çatıb.

AGENDA 47 (A47) Bazar Məlumatları

$ 1,71M
$ 1,71M$ 1,71M

$ 14,47K
$ 14,47K$ 14,47K

$ 1,71M
$ 1,71M$ 1,71M

999,96M
999,96M 999,96M

999.963.521,097165
999.963.521,097165 999.963.521,097165

AGENDA 47 üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,71M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 14,47K təşkil edir. A47 üzrə dövriyyədə olan təklif 999,96M, ümumi təklif isə 999963521.097165 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,71M təşkil edir.

AGENDA 47 qiymət tarixçəsi USD

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,0016867
$ 0,0016867$ 0,0016867
24 saat Aşağı
$ 0,00172405
$ 0,00172405$ 0,00172405
24 saat Yüksək

$ 0,0016867
$ 0,0016867$ 0,0016867

$ 0,00172405
$ 0,00172405$ 0,00172405

$ 0,04096493
$ 0,04096493$ 0,04096493

$ 0,0011097
$ 0,0011097$ 0,0011097

+0,22%

+0,50%

-0,54%

-0,54%

AGENDA 47 (A47) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində AGENDA 47 / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə AGENDA 47 / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0006049065.
Son 60 gündə AGENDA 47 / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0002174549.
Son 90 gündə AGENDA 47 / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,000000002313023593.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+0,50%
30 Gün$ -0,0006049065-35,44%
60 Gün$ -0,0002174549-12,74%
90 Gün$ -0,000000002313023593-0,00%

AGENDA 47 üzrə Qiymət proqnozu

2030-cu il üçün AGENDA 47 (A47) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)
Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, A47 üçün 2030-cu il hədəf qiyməti $ -- və artım faizi 0,00% təşkil edir.
2040 (14 il sonra) üçün AGENDA 47 (A47) qiymət proqnozu

2040-cı ildə AGENDA 47 qiymətinin potensial olaraq 0,00% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ -- səviyyəsinə çata bilər.

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Məsuliyyətdən imtina: Bu ssenarilər təsvir və maarifləndirmə məqsədi daşıyır; kriptovalyutalar dəyişkəndir - qərar qəbul etməzdən əvvəl öz araşdırmanızı (DYOR) aparın.
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AGENDA 47 (A47) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Kateqoriya :

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İnsanlar, Həmçinin Soruşur: AGENDA 47 Haqqında Digər Suallar

Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-19 17:45:20 (UTC+8)

AGENDA 47 (A47) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
02-11 14:20:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saat ərzində CEX-dən 59,400 ETH xalis çıxış
02-10 18:39:21Zəncirdə Məlumatlar
Dünən Bitcoin spot ETF 144,9 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı, Ethereum ETF isə 57 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı
02-04 11:04:00Sektor Yenilikləri
Kripto Qorxu İndeksi Yenidən 14-ə Düşdü, Bazar "Həddindən Artıq Qorxu" Zonasında Qalır
02-04 00:48:00Sektor Yenilikləri
Son 24 Saatda Şəbəkə Üzrə 285 Milyon Dollar Ləğv Edildi, Həm Long, Həm də Short Pozisiyalar Silindi
02-01 01:12:00Sektor Yenilikləri
Bitcoin $80,600-lıq əvvəlki ən aşağı səviyyədən aşağı düşdü və 11 aprel 2025-ci ildən bəri yeni minimum səviyyəyə çatdı
01-28 07:44:00Sektor Yenilikləri
Dollar İndeksi 2022-ci ilin Fevralından Bəri Ən Aşağı Səviyyəyə Çatdı, Kripto Bazarı Yüksəlişini Davam Etdirir

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-12,12%

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$0,26234$0,26234

+14,66%

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Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

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