Aesyx Dollar (AXD) Qiymət Məlumatları (USD)

Aesyx Dollar (AXD) canlı qiyməti $0,994653. AXD son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,984765 və ən yüksək $ 0,994815 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. AXD üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 1,072, ən aşağı qiyməti isə $ 0,952838 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, AXD son bir saat ərzində -0,00%, 24 saat ərzində +0,96% və son 7 gündə isə +0,25% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Aesyx Dollar üzrə cari Bazar Dəyəri $ 377,16K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. AXD üzrə dövriyyədə olan təklif 379,19K, ümumi təklif isə 379187.1623685073 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 377,16K təşkil edir.

Aesyx Dollar (AXD) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Aesyx Dollar / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,00941758.
Son 30 gündə Aesyx Dollar / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0340667657.
Son 60 gündə Aesyx Dollar / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0251689979.
Son 90 gündə Aesyx Dollar / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,024163538584119.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,00941758+0,96%
30 Gün$ -0,0340667657-3,42%
60 Gün$ -0,0251689979-2,53%
90 Gün$ -0,024163538584119-2,37%

Aesyx Dollar (AXD) Nədir?

Aesyx Dollar (AXD) Mənbəyi

Aesyx Dollar (AXD) Tokenomikası

Aesyx Dollar (AXD) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. AXD tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Aesyx Dollar (AXD) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Aesyx Dollar (AXD) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı AXD qiyməti 0,994653 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
AXD / USD cari qiyməti nədir?
AXD / USD cari qiyməti $ 0,994653 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Aesyx Dollar üçün bazar dəyəri nədir?
AXD üçün bazar dəyəri $ 377,16K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
AXD aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
AXD aktivinin dövriyyədə olan təklifi 379,19K USD təşkil edir.
AXD üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
AXD ATH qiyməti olan 1,072 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı AXD qiyməti (ATL) nədir?
AXD ATL qiyməti olan 0,952838 USD dəyərinə endi.
AXD ticarət həcmi nədir?
AXD üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
AXD bu il daha da yüksələcək?
AXD bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün AXD qiymət proqnozuna baxın.
Aesyx Dollar (AXD) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

