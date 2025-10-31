Bugünkü canlı ACORE AI Token qiyməti 0,00050078 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ACORE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ACORE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı ACORE AI Token qiyməti 0,00050078 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ACORE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ACORE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

ACORE AI Token Qiyməti (ACORE)

1 ACORE / USD Canlı Qiyməti:

$0,00050078
-1,70%1D
USD
ACORE AI Token (ACORE) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:20:49 (UTC+8)

ACORE AI Token (ACORE) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00048005
24 saat Aşağı
$ 0,00051753
24 saat Yüksək

$ 0,00048005
$ 0,00051753
$ 0,00387015
$ 0,00029139
+0,78%

-1,77%

-18,99%

-18,99%

ACORE AI Token (ACORE) canlı qiyməti $0,00050078. ACORE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00048005 və ən yüksək $ 0,00051753 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. ACORE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00387015, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00029139 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, ACORE son bir saat ərzində +0,78%, 24 saat ərzində -1,77% və son 7 gündə isə -18,99% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

ACORE AI Token (ACORE) Bazar Məlumatları

$ 50,08K
--
$ 50,08K
100,00M
100.000.000,0
ACORE AI Token üzrə cari Bazar Dəyəri $ 50,08K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. ACORE üzrə dövriyyədə olan təklif 100,00M, ümumi təklif isə 100000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 50,08K təşkil edir.

ACORE AI Token (ACORE) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində ACORE AI Token / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə ACORE AI Token / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0001181356.
Son 60 gündə ACORE AI Token / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0003810842.
Son 90 gündə ACORE AI Token / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-1,77%
30 Gün$ -0,0001181356-23,59%
60 Gün$ -0,0003810842-76,09%
90 Gün$ 0--

ACORE AI Token (ACORE) Nədir?

ACORE AI is an virtual agent platform that uses photorealistic 3D human avatars to provide natural conversation, emotional expression, and contextual understanding. It combines cutting edge artificial intelligence with these avatars, allowing them to speak, interact, and react with human like authenticity. The platform is designed for scalability and reliability, enabling organizations to deploy sophisticated virtual agents across multiple channels while maintaining a consistent and engaging user experience.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

ACORE AI Token (ACORE) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

ACORE AI Token Qiymət Proqnozu (USD)

ACORE AI Token (ACORE) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? ACORE AI Token (ACORE) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? ACORE AI Token üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

ACORE AI Token qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

ACORE Aktivindən Yerli Valyutalara

ACORE AI Token (ACORE) Tokenomikası

ACORE AI Token (ACORE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. ACORE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: ACORE AI Token (ACORE) Haqq;nda Suallar

Bugünkü ACORE AI Token (ACORE) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı ACORE qiyməti 0,00050078 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
ACORE / USD cari qiyməti nədir?
ACORE / USD cari qiyməti $ 0,00050078 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
ACORE AI Token üçün bazar dəyəri nədir?
ACORE üçün bazar dəyəri $ 50,08K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
ACORE aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
ACORE aktivinin dövriyyədə olan təklifi 100,00M USD təşkil edir.
ACORE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
ACORE ATH qiyməti olan 0,00387015 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı ACORE qiyməti (ATL) nədir?
ACORE ATL qiyməti olan 0,00029139 USD dəyərinə endi.
ACORE ticarət həcmi nədir?
ACORE üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
ACORE bu il daha da yüksələcək?
ACORE bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün ACORE qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:20:49 (UTC+8)

ACORE AI Token (ACORE) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

